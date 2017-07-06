Уимблдон. Ольга Савчук и Надежда Киченок прошли во второй раунд

Украинские теннисистки Ольга Савчук и Надежда Киченок вышли во второй круг «Уимблона».



В первом матче на турнире украинки в трех сетах обыграли польско-американский дуэт Магда Линетт / Мария Санчес. Матч продолжался 2 часа и 12 минут.



Уимблдон. Парный разряд – 1-й раунд

Надежда Киченок (Украина) / Ольга Савчук (Украина) – Магда Линетт (Польша) / Мария Санчес (США) – 6:2, 6:7(8), 6:4



На следующем этапе соревнований украинки встретятся с парой Элис Мертенс / Деми Схюрс.



Добавим, что это третья победа украинок в парном разряде первого круга Уимблдонского турнира. Ранее во второй раунд вышла Катерина Бондаренко, а также Людмила Киченок и Леся Цуренко.