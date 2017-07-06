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Уимблдон. Цуренко и Людмила Киченок – во 2-м раунде парного разряда

В следующем круге украинский дуэт сразится с парой, посеянной под первым номером

  • 06.07.2017 20:47
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская пара Людмила Киченок и Леся Цуренко стартовала с победы в парном разряде «Уимблдона».

В первом круге украинский дуэт в двух сетах обыграл китайско-хорватскую пару Ван Цян / Дарья Юрак. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

Уимблдон. Парный разряд – 1-й раунд
Людмила Киченок (Украина) / Леся Цуренко (Украина) Дарья Юрак (Хорватия) / Ван Цян (Китай) 7:5, 7:5

Во втором круге украинки выйдут на корт против Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой, которые посеяны под первым номером. Добавим, что сегодня американка получила серьезную травму колена и была вынуждена сняться с матча против Сораны Кырсти.

Напомним, сегодня Цуренко вышла в третий круг одиночного разряда, где сыграет против Магдалены Рыбариковой из Словакии.

Источник — Sport.ua

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