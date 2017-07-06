Уимблдон. Цуренко и Людмила Киченок – во 2-м раунде парного разряда

Украинская пара Людмила Киченок и Леся Цуренко стартовала с победы в парном разряде «Уимблдона».



В первом круге украинский дуэт в двух сетах обыграл китайско-хорватскую пару Ван Цян / Дарья Юрак. Матч продолжался 1 час и 37 минут.



Уимблдон. Парный разряд – 1-й раунд

Людмила Киченок (Украина) / Леся Цуренко (Украина) – Дарья Юрак (Хорватия) / Ван Цян (Китай) – 7:5, 7:5

Во втором круге украинки выйдут на корт против Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой, которые посеяны под первым номером. Добавим, что сегодня американка получила серьезную травму колена и была вынуждена сняться с матча против Сораны Кырсти.



Напомним, сегодня Цуренко вышла в третий круг одиночного разряда, где сыграет против Магдалены Рыбариковой из Словакии.