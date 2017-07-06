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Уимблдон. Плишкова сенсационно уступила во втором круге

Соперницей Леси Цуренко в 1/16 финала станет Магдалена Рыбарикова из Словакии

  • 06.07.2017 20:05
  • 1123 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Каролина Плишкова
© Getty Images. Каролина Плишкова

На «Уимблдоне» прогремела еще одна сенсация. Лидер мирового рейтинга Каролина Плишкова уступила во втором круге Магдалене Рыбариковой (№87 WTA) из Словакии.

Уимблдон. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 5:7, 2:6.

Чешская теннисистка уверенно выиграла первый сет, но неожиданно провалила окончание второй партии. В третьем сете Рыбарикова дожала именитую соперницу и повторила свое достижение 2-летней давности – вышла в третий круг Уимблдонского турнира.

Украинских болельщиков тенниса этот матч интересовал по той причине, что победитель матча встретится с Лесей Цуренко в 1/16 финала турнира.

Радоваться или нет вылету одной из главных фавориток турнира, узнаем совсем скоро.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vezunchik_2009
      Vezunchik_2009, 06.07.2017 20:12
    +2
    Посмотрел кофы на победителя турнира, теперь Конта фаворит турнира 4.8 дают! Самое интересное примерно такой же коф давали на победу Квитовой и Плишковой, значит завтра Конта вылетит)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 06.07.2017 20:24
    +1
    Первая сенсация, говорите? А вчерашний вылет Квитовой куда запишем?
    Действительно, теперь главной фавориткой турнира становится Конта. Хотя у меня лично предчувствие, что не выиграет она дома. А уж если она завтра Саккари проиграет, придется ради такого случая купить шляпу и съесть ее))
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    mafiozi250
      mafiozi250, 06.07.2017 20:36
    0
    Vezunchik_2009, 06.07.2017 20:12
    Посмотрел кофы на победителя турнира, теперь Конта фаворит турнира 4.8 дают! Самое интересное примерно такой же коф давали на победу Квитовой и Плишковой, значит завтра Конта вылетит)

    Чем ставить на победителей в женских турнирах,проще сразу деньги выбросить в помойку
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    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 06.07.2017 21:00
    +1
    Несколько недель назад Рыбарикова играла в 1-м круге Ноттингема против Ястремской, и уже тогда я обратил внимание на отличные показатели словачки в матчах на траве 2017 года: 10 побед в 10 поединках, 2 титула (перед игрой с Даяной).
    Признаться, тогда не придал этому особого значения (поскольку это был всего лишь уровень ITF), а напрасно. Сейчас статистика выглядит ещё более внушительно: у Магды уже 20 побед в этом травяном сезоне и лишь одно поражение - от Конты в полуфинале Ноттингема.

    Кстати, и Элинка в начале сезона тоже не стеснялась заявляться на третьесортные как для её статуса турнирчики (Тайбей, Стамбул), однако, как видим, это ничуть не мешает ей уверенно приближаться к топам WTA-тура
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.07.2017 21:13
    0
    Последние годы этот турнир стал кузницей сенсаций - фавориты, как правило, дружно проигрывают в первых раундах. И букмекерские конторы терпят большие убытки. Вам ничего это не напоминает?
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