На «Уимблдоне» прогремела еще одна сенсация. Лидер мирового рейтинга Каролина Плишкова уступила во втором круге Магдалене Рыбариковой (№87 WTA) из Словакии.
Уимблдон. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 5:7, 2:6.
Чешская теннисистка уверенно выиграла первый сет, но неожиданно провалила окончание второй партии. В третьем сете Рыбарикова дожала именитую соперницу и повторила свое достижение 2-летней давности – вышла в третий круг Уимблдонского турнира.
"What a story on Centre Court"— Wimbledon (@Wimbledon) 6 липня 2017 р.
World No.87 Magdalena Rybarikova knocks out one of the title favourites Karolina Pliskova...#Wimbledon pic.twitter.com/3TFgHrXomZ
Украинских болельщиков тенниса этот матч интересовал по той причине, что победитель матча встретится с Лесей Цуренко в 1/16 финала турнира.
Радоваться или нет вылету одной из главных фавориток турнира, узнаем совсем скоро.
Источник — Sport.ua
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Действительно, теперь главной фавориткой турнира становится Конта. Хотя у меня лично предчувствие, что не выиграет она дома. А уж если она завтра Саккари проиграет, придется ради такого случая купить шляпу и съесть ее))
Чем ставить на победителей в женских турнирах,проще сразу деньги выбросить в помойку
Признаться, тогда не придал этому особого значения (поскольку это был всего лишь уровень ITF), а напрасно. Сейчас статистика выглядит ещё более внушительно: у Магды уже 20 побед в этом травяном сезоне и лишь одно поражение - от Конты в полуфинале Ноттингема.
Кстати, и Элинка в начале сезона тоже не стеснялась заявляться на третьесортные как для её статуса турнирчики (Тайбей, Стамбул), однако, как видим, это ничуть не мешает ей уверенно приближаться к топам WTA-тура
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