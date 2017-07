На «Уимблдоне» прогремела еще одна сенсация. Лидер мирового рейтинга Каролина Плишкова уступила во втором круге Магдалене Рыбариковой (№87 WTA) из Словакии.

Уимблдон. Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 5:7, 2:6.

Чешская теннисистка уверенно выиграла первый сет, но неожиданно провалила окончание второй партии. В третьем сете Рыбарикова дожала именитую соперницу и повторила свое достижение 2-летней давности – вышла в третий круг Уимблдонского турнира.

"What a story on Centre Court"



World No.87 Magdalena Rybarikova knocks out one of the title favourites Karolina Pliskova...#Wimbledon pic.twitter.com/3TFgHrXomZ