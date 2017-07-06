Уимблдон. Впервые с 1993 года в третьем круге сыграют 2 украинки

Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко прошли в третий раунд «Уимблдона». Таким образом, впервые с 1993 года в 1/16 финала самого крупного теннисного турнира сыграют сразу две представительницы Украины.



Ранее в третий круг Уимблдонского турнира выходили 5 украинок: Наталья Медведева (1993 и 1996), Елена Брюховец (1993), Татьяна Перебийнис (2004), Алена Бондаренко (2005, 2007 и 2010) и Катерина Бондаренко (2011). Все они становились на данном этапе.



Добавим, что для Элины и Леси выход в 1/16 «Уимблдона» является личным рекордом на турнире.



Свитолина попытается превзойти это достижение в матче с Карин Виттхефт, Цуренко – с Каролиной Плишковой или Магдаленой Рыбариковой.