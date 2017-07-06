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Уимблдон. Бондаренко вышла во второй круг парного разряда

Украинка в дуэте с Александрой Крунич обыграла пару, посеянную под 14-м номером

  • 06.07.2017 15:28
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинка Катерина Бондаренко, которая вылетела в первом круге одиночного разряда «Уимблдона», прошла во второй раунд парного разряда.

В дуэте с сербкой Александрой Крунич Бондаренко в двух сетах переиграла шведско-нидерландскую пару Бертенс – Ларссон, которая была посеяна под 14 номером.. Матч продолжался около часа.

Уимблдон. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Кики Бертенс (Нидерланды) / Йоханна Ларссон (Швеция) –  6:1, 6:4

В следующем  круге украино-сербский дуэт будет ждать победителей встречи Беллис / Водроусова - Мур / Омаэ.

Источник — Sport.ua

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