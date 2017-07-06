Уимблдон. Бондаренко вышла во второй круг парного разряда

Украинка Катерина Бондаренко, которая вылетела в первом круге одиночного разряда «Уимблдона», прошла во второй раунд парного разряда.
В дуэте с сербкой Александрой Крунич Бондаренко в двух сетах переиграла шведско-нидерландскую пару Бертенс – Ларссон, которая была посеяна под 14 номером.. Матч продолжался около часа.
Уимблдон. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Кики Бертенс (Нидерланды) / Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:4
В следующем круге украино-сербский дуэт будет ждать победителей встречи Беллис / Водроусова - Мур / Омаэ.
Источник — Sport.ua
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