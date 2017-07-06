Уимблдон. Бондаренко вышла во второй круг парного разряда

Кто-то распишет кто каким Днепром теперь владеет и руководит?

Леся великий молодець! Так тримати і надалі нашим дівчатам. До речі каламбур: "На якій стаді...

Ярмоленко крут! хороший футболист... но он не стоит 30!

Засунь шубкис это решение себе в зад. Только умственно не полноценный может поверить что ты с бе...

Що означає до 15 го не було? У Фратело були відмови Дроздова (з послідуючим скандальним баном), б...

Может она забивает, здоровье у нее не такое и очень поздно начала играть, когда была уже студент...

Дальше будет очень трудно или Плишкова или Рибарикова, которые отлично играют на траве)) Максимум...