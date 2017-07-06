Уимблдон. Цуренко впервые в карьере вышла в третий круг

Леся Цуренко стала второй украинской теннисисткой, которая представит нашу страну в третьем раунде одиночного разряда Уимбдона.

В матче второго круга украинка переиграла швейцарку Викторию Голубич. Матч продолжался полтора часа и закончился в трех сетах.

Уимблдон. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 2:6, 6:3.

Начало первого сета осталось за украинской теннисисткой. В 4 гейме Цуренко взяла подачу соперницы и обозначила свою доминацию на корте. До конца сета Голубич там и не смогла совладать с напором украинки и не выиграла ни одного гейма.

Вторая партия началась с рывка швейцарки, которая выиграла первые три гейма. Окончание сета ознаменовалось тремя подряд брейками, два из которых записала в свой актив Голубич.

Третий сет начался ровнее. Только в пятом гейме Цуренко получила шанс взять подачу соперницы и воспользовалась им. В следующем гейме украинка отыграла 2 брейка и сделала счет в партии 4:2 в свою пользу. Голубич смогла выиграть свою подачу, а следующие два гейма принесли Лесе путевку в третий круг Уимблдона!

Далее по сетке на украинку ждет встреча с победительницей пары Плишкова – Рыбарикова.

Добавим, что Леся Цуренко впервые преодолела второй круг Уимблдонского турнира, ранее она трижды останавливалась на этой стадии (2013-2015).

Напомним, вчера в третий круг пробилась Элина Свитолина.