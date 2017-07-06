Элина СВИТОЛИНА: «Пока я играю, залечить травму не получится»

Комментарии украинской теннисистки Элины Свитолиной после победы над Франческой Скьявоне во втором раунде Уимблдона.

- Это была более убедительная победа, и на траве я чувствовала себя гораздо увереннее, - отметила Свитолина. - Я показала, что могу хорошо играть и быть уверенной на этом покрытии. Я стараюсь не смотреть сетку наперед, пока я показываю хороший теннис, моя подача работает. К следующему матчу мне нужно будет поработать над некоторыми моментами, с каждым кругом соперники всегда становятся сложнее. Для меня это будет что-то новое, потому что я впервые сыграю в третьем круге Уимблдона. Это волнующе, завтра буду тренироваться и готовиться.

Как травма? Как видите, я хожу, что уже хорошая новость (смеется). Есть еще проблемы, но все делают по-максимуму, физиотерапевты WTA, доктора турнира, мой физио. Пока я играю, то залечить травму не получится. К счастью, она не усугубляется, но все еще со мной. Мне нужно было прокладывать себе путь в этом матче, потому я не чувствовала себя так уж хорошо. В начале встречи у меня были небольшие проблемы. Я была чуть медленной и потребовалось время, чтобы оставаться в игре, в том числе и психологически. Но все хорошо сработало. Здорово, что я могу показывать хорошую игру, даже когда не чувствую себя отлично.

Знаю, что моя следующая соперница, Карина Виттхёфт, мощно пробивает по мячу и может отлично сыграть. Моя задача - не дать ей показать свой лучший теннис, фокусироваться на себе и постараться получить удовольствие, потому что я впервые буду выступать на этой стадии турнира.