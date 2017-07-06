Уимблдон. День 4. Цуренко - Голубич и три матча в парном разряде

Четвертый день Уимблдонского турнира подарит для Украины сразу четыре поединка. Правда, в одиночном разряде будет сыгран только один матч, все остальное – в парном женском турнире.

В одиночном разряде на корте №17 во втором запуске стоит поединок Леси Цуренко и швейцарки Виктории Голубич. Для соперниц это первая встреча друг с другом.

Перед стартом турнира Голубич занимала 73-е место в рейтинге WTA и для нее это дебютное выступление на уимблдонском турнире. Да и вообще на «шлемах» швейцарка выступает только с прошлого года, несмотря на свои 24 года.

В первом раунде соперница Цуренко обыграла Сайсай Жанг, которая была посеяна под 30-м номером. Леся, напомним, одолела немку Гергес.

Помимо этого поединка состоятся матчи первого раунда парного разряда. Два поединка были перенесены со вчерашнего дня из-за дождя.

Корт №6. Первый запуск. Старт в 13:30. К. Бондаренко/Крунич – Бертенс/Ларссон (14)

Корт №9. Четвертый запуск. Л. Киченок/Цуренко – Юрак/Ванг

Корт №11. Второй запуск. Н. Киченок/Савчук – Линетт/Санчес

Следить за матчами турнира можно на официальном сайте соревнований.