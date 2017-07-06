Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. День 4. Цуренко - Голубич и три матча в парном разряде

Сестры Киченок и Савчук дебютируют на нынешнем турнире

  • 06.07.2017 09:42
  • 371 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Четвертый день Уимблдонского турнира подарит для Украины сразу четыре поединка. Правда, в одиночном разряде будет сыгран только один матч, все остальное – в парном женском турнире.

В одиночном разряде на корте №17 во втором запуске стоит поединок Леси Цуренко и швейцарки Виктории Голубич. Для соперниц это первая встреча друг с другом.

Перед стартом турнира Голубич занимала 73-е место в рейтинге WTA и для нее это дебютное выступление на уимблдонском турнире. Да и вообще на «шлемах» швейцарка выступает только с прошлого года, несмотря на свои 24 года.

В первом раунде соперница Цуренко обыграла Сайсай Жанг, которая была посеяна под 30-м номером. Леся, напомним, одолела немку Гергес.

Помимо этого поединка состоятся матчи первого раунда парного разряда. Два поединка были перенесены со вчерашнего дня из-за дождя.

Корт №6. Первый запуск. Старт в 13:30. К. Бондаренко/Крунич – Бертенс/Ларссон (14)
Корт №9. Четвертый запуск. Л. Киченок/Цуренко – Юрак/Ванг
Корт №11. Второй запуск. Н. Киченок/Савчук – Линетт/Санчес

Следить за матчами турнира можно на официальном сайте соревнований.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.