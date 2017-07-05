Элина СВИТОЛИНА: «Теперь чувствую себя уверенно на траве»

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в третий раунд Уимблдона. После завершения матча первая ракетка Украины прокомментировала свою уверенную победу над Франческой Скьявоне:

«Очень рада, что сегодняшний матч получился таким быстрым. Только в самом начале я немного замешкалась, не сразу вошла в игру. Но сейчас могу сказать, что наконец-то стала ощущать уверенность на траве. О моей следующей сопернице — Карине Виттхефт — знаю то, что она сильно бьет, может очень хорошо сыграть. Но для меня каждый матч с разными соперницами и интересен тем, что я ищу способы как победить теннисисток, имеющих индивидуальный стиль игры. Я знаю о слабостях всех теннисисток, знаю, что у них получается немного хуже, и стараюсь это использовать.

Как моя нога? Я же хожу, значит лучше. Кое-какие проблемы остались, но вся моя команда работает над тем, чтобы не возникло проблем. Для меня главное, чтобы травма не усугубилась».