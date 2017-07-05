Уимблдон. Петра Квитова проиграла во втором круге

Чешкская теннисистка Петра Квитова, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, неожиданно уступила во втором круге 95-й ракетке американке Мэдисон Бренгл.
Первый сет выиграла американка, но Квитова сумела взять вторую партию. И все же, минисенсация состоялась: Бренгл уверенно выиграла решающий сет.
Мэдисон Бренгл - Петра Квитова - 6:3, 1:6, 6:2
Матч продолжался 1 час 43 минуты.
Источник — Sport.ua
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Бренгл М. 2-1 Квитова П. (6:3, 1:6, 6:2)
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