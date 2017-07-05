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Уимблдон. Петра Квитова проиграла во втором круге

Чешская теннисистка в трех сетах проиграла Мэдисон Бренгл

  • 05.07.2017 22:49
  • 539 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Чешкская теннисистка Петра Квитова, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, неожиданно уступила во втором круге 95-й ракетке  американке Мэдисон Бренгл. 

Первый сет выиграла американка, но Квитова сумела взять вторую партию. И все же, минисенсация состоялась: Бренгл уверенно выиграла решающий сет.

Мэдисон Бренгл - Петра Квитова - 6:3, 1:6, 6:2

Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 05.07.2017 22:56
    -1
    Вылетела одна из главных неудобных соперниц Свитолиной. Очень даже хорошо
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    qukazen
    online
      qukazen, 05.07.2017 23:15
    +2
    [quote]Первый сет Квитова выиграла, но две последующие партии остались за американкой.[/quote] Звідки ви це берете?
    Бренгл М. 2-1 Квитова П. (6:3, 1:6, 6:2)
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