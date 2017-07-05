Уимблдон. Свитолина уверенно выходит в третий круг

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдонского турнира.
Во втором круге украинка не оставила шансов итальянской теннисистке Франческо Скьявоне.
В первом сете соперницы обменялись брейками, после чего Свитолина начала выигрывать гейм за геймом. При этом у Скьявоне совсем не шла игра.
Поединок продолжался 52-минуты.
Элина Свитолина - Франческа Скьявоне - 6:3, 6:0.
В третьем круге Свитолина встретится с немецкой теннисисткой Кариной Витхёфт..
Источник — Sport.ua
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Хотя начало матча совсем не предвещало разгрома. До счета 3:2 в первом сете в пользу Элины игра шла равная. Но в последнем розыгрыше пятого гейма Скьявоне, догоняя укороченный, поскользнулась, упала под сетку и повредила правое колено. Вызванный врач не нашел особых проблем с ногой, но похоже, чувство дискомфорта у итальянки присутствовало. Она сразу проиграла свою подачу, правда, тут же сделала обратный брейк. Что стало ее последним успехом в матче. Ее игра разладилась, пошли споры с судьей, неудачные челленджи и т.п. А Элина спокойно и методично набирала очки, демонстрируя уверенную игру. В итоге 9 подряд выигранных геймов, и первый в карьере выход в третий круг Уимблдона оформлен за 52 минуты. Отличный результат! Кстати, если я не ошибаюсь, до сегодняшней игры статистика матчей Элины на траве была следующей: 6 побед в 18 матчах. В этом году показатели удается улучшить.
Только что Виттхефт выиграла у талантливой молодой беларуски Соболенко в трех сетах свой матч и послезавтра будет встречаться с Элиной. Вторую игру подряд Элина будет фаворитом на траве. Большая редкость, кстати)
Загалом, Еліна провела хороший, навіть класний матч: зона для залишається - виходи до сітки (у першому сеті за рахунку 4-2 на користь українки і її подачі в 7-му геймі при 15-15 2 виходи до сітки і 2 помилки Еліни і рахунок вже 15-40, після чого єдиний брейк Скьявоне. Думаю, падіння італійки зіграло свою роль, бо реально гра з більш менш рівної перетворилася на односторонню на користь українки: брейк у 7-му геймі став єдиним успіхом італійки, натомість Еліна виграла підряд 8 геймів.
Побажання подальших успіхів Еліні на турнірі.
Суперниця ніби і досвідчена, але розпсихувалася і віддала другий сет дуже легко.
А Квітова таки програла 95-ій ракетці.
В Остапенко не зовсім іде гра з 142-ою Абандою. Вела 2:1 з брейком, потім 2:5 (віддала дві подачі), але поки 4-5 (зрівняла по брейкам)
Кіз програла перший сет Джорджи. Трава - це її покриття, хоч в цьому сезоні грою і не вражає.
Суперниця ніби і досвідчена, але розпсихувалася і віддала другий сет дуже легко.
А Квітова таки програла 95-ій ракетці.
В Остапенко не зовсім іде гра з 142-ою Абандою. Вела 2:1 з брейком, потім 2:5 (віддала дві подачі), але поки 4-5 (зрівняла по брейкам)
Кіз програла перший сет Джорджи. Трава - це її покриття, хоч в цьому сезоні грою і не вражає.
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