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Итоги сезона УПЛ. Топ-10 разочарований 22:34 — bonv Херня а не топ 22:15 — uslan2705721 собрал воедино игроков, которые в минувшем сезоне не оправдали ожиданий--------------------------...

Уимблдон. Свитолина уверенно выходит в третий круг 22:28 — vit-2 А Остапенко за рахунку 5-4 у другому сеті не змогла подти на сет: там рахунок з Абандою 5-5 22:12 — aleksnayt Молодец!) Сделала свое дело)

ОФИЦИАЛЬНО: Барселона договорилась с Месси о продлении контракта 22:09 — lenares83 Думаю и там бы он не затерялся это точно. Роналду больше силовая борьба подходит, он ан втором эт...

Как Динамо обыграло Габалу 22:07 — lenares83 Да команда подбирается огонь Мбокани чего один стоит, Гусев, будет Шахтеру тяжело за чемпионство ...

Динамо Киев - КС Университатя Крайова 22:05 — dknedounbas Очень даже неплохо! Мне матч понравился и игра (особенно во втором тайме). Похоже Мбокани взялся ...

Динамо примет Черноморец на стадионе имени Валерия Лобановского 22:04 — topexpertintheworld А в Киеве придет больше? Думаю до 10к как раз таки и придет...