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Уимблдон. Свитолина уверенно выходит в третий круг

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Франческу Скьявоне

  • 05.07.2017 21:04
  • 3618 просмотров
  • 12 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдонского турнира.

Во втором круге украинка не оставила шансов итальянской теннисистке Франческо Скьявоне.

В первом сете соперницы обменялись брейками, после чего Свитолина начала выигрывать гейм за геймом. При этом у Скьявоне совсем не шла игра.

Поединок продолжался 52-минуты.

Элина Свитолина - Франческа Скьявоне - 6:3, 6:0.

В третьем круге Свитолина встретится с немецкой теннисисткой Кариной Витхёфт..

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    andrijooo
      andrijooo, 05.07.2017 21:09
    -18
    мда.заканало
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.07.2017 21:20
    +14
    Умничка Элина! Быстро и уверенно сделала свое дело.
    Хотя начало матча совсем не предвещало разгрома. До счета 3:2 в первом сете в пользу Элины игра шла равная. Но в последнем розыгрыше пятого гейма Скьявоне, догоняя укороченный, поскользнулась, упала под сетку и повредила правое колено. Вызванный врач не нашел особых проблем с ногой, но похоже, чувство дискомфорта у итальянки присутствовало. Она сразу проиграла свою подачу, правда, тут же сделала обратный брейк. Что стало ее последним успехом в матче. Ее игра разладилась, пошли споры с судьей, неудачные челленджи и т.п. А Элина спокойно и методично набирала очки, демонстрируя уверенную игру. В итоге 9 подряд выигранных геймов, и первый в карьере выход в третий круг Уимблдона оформлен за 52 минуты. Отличный результат! Кстати, если я не ошибаюсь, до сегодняшней игры статистика матчей Элины на траве была следующей: 6 побед в 18 матчах. В этом году показатели удается улучшить.
    Только что Виттхефт выиграла у талантливой молодой беларуски Соболенко в трех сетах свой матч и послезавтра будет встречаться с Элиной. Вторую игру подряд Элина будет фаворитом на траве. Большая редкость, кстати)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.07.2017 21:22
    +5
    Там, кстати, сейчас одна из главных фавориток Уимблдона, Квитова в шаге от поражения с Бренгл. И Остапенко начала свой матч второго круга, а с ней, если Элина пройдет немку, скорее всего, играть в четвертом круге.
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 05.07.2017 21:33
    -2
    да кербер победит, чего тут думать
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    vit-2
    online
      vit-2, 05.07.2017 21:34
    +6
    Еліна молодчина! Вітаю всіх з впевненою перемогою українки і покращенням особистого рекорду виступів на Вімблдоні (2-е коло нарешті успішно подолано).

    Загалом, Еліна провела хороший, навіть класний матч: зона для залишається - виходи до сітки (у першому сеті за рахунку 4-2 на користь українки і її подачі в 7-му геймі при 15-15 2 виходи до сітки і 2 помилки Еліни і рахунок вже 15-40, після чого єдиний брейк Скьявоне. Думаю, падіння італійки зіграло свою роль, бо реально гра з більш менш рівної перетворилася на односторонню на користь українки: брейк у 7-му геймі став єдиним успіхом італійки, натомість Еліна виграла підряд 8 геймів.

    Побажання подальших успіхів Еліні на турнірі.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.07.2017 21:40
    +1
    vit-2, 05.07.2017 21:34
    Еліна молодчина! Вітаю всіх з впевненою перемогою українки і покращенням особистого рекорду виступів на Вімблдоні (2-е коло нарешті успішно подолано). Загалом, Еліна провела хороший, навіть класний матч: зона для залишається - виходи до сітки (у першому сеті за рахунку 4-2 на користь українки і її подачі в 7-му геймі при 15-15 2 виходи до сітки і 2 помилки Еліни і рахунок вже 15-40, після чого єдиний брейк Скьявоне. Думаю, падіння італійки зіграло свою роль, бо реально гра з більш менш рівної перетворилася на односторонню на користь українки: брейк у 7-му геймі став єдиним успіхом італійки, натомість Еліна виграла підряд 8 геймів.Побажання подальших успіхів Еліні на турнірі.
    Правильно. 8 геймов подряд Элина выиграла со сета 4:3 в первом сете. Прошу прощения за ошибку.
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    qukazen
      qukazen, 05.07.2017 21:48
    +4
    Поздоровлення Еліні - классний матч!
    Суперниця ніби і досвідчена, але розпсихувалася і віддала другий сет дуже легко.
    А Квітова таки програла 95-ій ракетці.
    В Остапенко не зовсім іде гра з 142-ою Абандою. Вела 2:1 з брейком, потім 2:5 (віддала дві подачі), але поки 4-5 (зрівняла по брейкам)
    Кіз програла перший сет Джорджи. Трава - це її покриття, хоч в цьому сезоні грою і не вражає.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.07.2017 21:51
    0
    qukazen, 05.07.2017 21:48
    Поздоровлення Еліні - классний матч!
    Суперниця ніби і досвідчена, але розпсихувалася і віддала другий сет дуже легко.
    А Квітова таки програла 95-ій ракетці.
    В Остапенко не зовсім іде гра з 142-ою Абандою. Вела 2:1 з брейком, потім 2:5 (віддала дві подачі), але поки 4-5 (зрівняла по брейкам)
    Кіз програла перший сет Джорджи. Трава - це її покриття, хоч в цьому сезоні грою і не вражає.
    Да, первый сет Абанда взяла. Касаемо матча Киз-Джорджи, для итальянки трава - это тоже то, что нужно. Поэтому она в матче с ничего в этом году не показывающей Киз никак не является андердогом.
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    Andy Van
      Andy Van, 05.07.2017 21:51
    0
    Остапенко перший сет програла 4:6, невже такий фарт буде і дальше...
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    sres2016
      sres2016, 05.07.2017 21:54
    +1
    Свитолина после победы: "А где бабуля?.. "
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    aleksnayt
      aleksnayt, 05.07.2017 22:12
    0
    Молодец!) Сделала свое дело)
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    vit-2
    online
      vit-2, 05.07.2017 22:28
    +1
    А Остапенко за рахунку 5-4 у другому сеті не змогла подти на сет: там рахунок з Абандою 5-5
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