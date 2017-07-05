Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я вполне мог пройти Нисикори»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поражение от Кея Нисикори во втором круге Уимблдонского турнира.

«Больше недоволен результатом, чем качеством своей игры. Я вполне мог пройти Нисикори, а может и дальше. Этот 5-сетовый матч в финале квалификации выбил из колеи, забрал много сил. Хотя с другой стороны, если бы я его не выиграл, то не попал бы в основную сетку. Ну а по игре - надо работать», - сказал Стаховский.