Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я вполне мог пройти Нисикори»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поражение от Кея Нисикори во втором круге Уимблдонского турнира.
«Больше недоволен результатом, чем качеством своей игры. Я вполне мог пройти Нисикори, а может и дальше. Этот 5-сетовый матч в финале квалификации выбил из колеи, забрал много сил. Хотя с другой стороны, если бы я его не выиграл, то не попал бы в основную сетку. Ну а по игре - надо работать», - сказал Стаховский.
Источник — Sapronov-tennis.org
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