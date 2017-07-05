Уимблдон. Стаховский проиграл Нишикори в 4 сетах

Украинец Сергей Стаховский завершил борьбу на «Уимблдоне». В матче второго круга украинский теннисист в четырех партиях проиграл девятому сеянному Кеи Нишикори из Японии. Матч продолжался почти 3,5 часа.
Кеи Нишикори (Японии) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:4, 6:7(7), 6:1, 7:6(6).
Первый сет начался с разведки. В пятом гейме Нишикори удалось сделать брейк, но Стаховский довольно быстро его отыграл. К сожалению, при счете 4:4 украинец отдал свою подачу и не смог навязать борьбу сопернику в следующем гейме.
Вторая партия началась кардинално противоположно. Стаховский первым сделал брейк и повел со счетом 4:2. В восьмом гейме Сергей мог и вовсе заканчивать сет, но не смог реализовать двойной сетбол на подаче соперника. В следующем гейме уже у нашего теннисиста возникли проблемы и он позволил японцу отыграться. Партия перешла на тай-брейк, на котором Стаховский быстро вырвался в лидеры со счетом 5:2. Следующие 4 розыгрыша выиграл Нишикори, а дальше пошла борьба за каждое очко. Стаховский отыграл 2 сетбола и эйсом вырвал победу в партии!
Третий сет с самого начала не предвещал ничего хорошего. Уже в третьем гейме Нишикори сделал брейк, после которого не отдал ни одного очка украинцу.
Червертая партия началась очень ровно, ни один из теннисистом не хотел отдавать свою подачу. Сет плавно перешел на тай-брейк, лидерство на котором захватил Нишикори. Стаховский умудрился отыграть 2 матчбола, но вже уступил.
Достойный поединок украинского теннисиста, который был абсолютным аутсайдером по мнению букмекеров.
В третьем круге Нишикори сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута.
Напомним, лучшим достижением Стаховского остается выход в третий круг «Уимблдона» (2013 и 2014).
Источник — Sport.ua
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В первом сете проиграл свою подачу, тут же сделал обратный брейк, и снова отдал свою вместе с сетом. Во второй партии вел 5:2, позволил сопернику сравнять счет, вел с тем же счетом 5:2 на тайбрейке, и довел дело до 6:7. Тут, правда, спохватился и выиграл три очка подряд. Третий сет начал лучше японца, но пара досадных ошибок, и игра совсем развалилась. Равная игра в четвертой партии, но 4:6 на тайбрейке, невероятными усилиями выгрыз два сумасшедших розыгрыша, отыграв матчболы, и... подал двойную. Конечно, такой подарок Нишикори принял с удовольствием, и реализовал полученный матчбол хорошей подачей.
Жаль, но Стаху, как и Кате Бондаренко, пора уже задумываться о своей жизни после тенниса. Возраст еще терпимый, но с игрой чем дальше, тем хуже.
В первом сете проиграл свою подачу, тут же сделал обратный брейк, и снова отдал свою вместе с сетом. Во второй партии вел 5:2, позволил сопернику сравнять счет, вел с тем же счетом 5:2 на тайбрейке, и довел дело до 6:7. Тут, правда, спохватился и выиграл три очка подряд. Третий сет начал лучше японца, но пара досадных ошибок, и игра совсем развалилась. Равная игра в четвертой партии, но 4:6 на тайбрейке, невероятными усилиями выгрыз два сумасшедших розыгрыша, отыграв матчболы, и... подал двойную. Конечно, такой подарок Нишикори принял с удовольствием, и реализовал полученный матчбол хорошей подачей.
Жаль, но Стаху, как и Кате Бондаренко, пора уже задумываться о своей жизни после тенниса. Возраст еще терпимый, но с игрой чем дальше, тем хуже.
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