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Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Делал все, что в моих силах»

Украинский теннисист прокомментировал снятие с матча против Федерера

  • 05.07.2017 12:59
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Отказ украинца от продолжения встречи с Роджером Федерером сразу после аналогичной ситуации в матче Джокович-Клижан (словацкий теннисист снялся с матча в начале второго сета), породил у зарубежных журналистов много вопросов. Точнее, один: не приехал ли украинец сюда только за призовыми, поскольку по новым правилам все те, кто вышел на корт и сыграл несколько геймов, все равно получают призовые в размере 30 тысяч фунтов.
 
«Не я устанавливаю правила. Но я считаю, что это правило верное. Для большинства играющих, не входящих в топ-рейтинга, это значительная сумма денег, которая помогает им оплачивать тренера, физио, продолжать карьеру. Вы предлагаете, чтобы игрок, у которого незалеченная травма продолжал матч, несмотря на риск усугубить повреждение? Я никогда не выходил на корт только из-за денег. У меня их достаточно, я был в Tоп-20.  И для меня большой значение, невероятный опыт, мотивация — сыграть на центральном корте Уимблдона с Федерером.
 
Я понимаю зрителей, трибуны были заполнены, жаль, что так сложилось: подряд два матча закончились досрочно. Но я вышел на корт, чувствуя уверенность. В первом сете все было в порядке. Но это естественно, что я устал, по той причине, что впервые вышел на тренировку после травмы. В прошлый понедельник и в первые дни фактически стоял на месте. Нагрузки было недостаточно, поэтому я устал. Вы же видели, я боролся в первом сете. Я не стоял на месте. Я делал все, что в моих силах.
 
Лечение было болезненным. Но меня врач предупредил об этом, и я был готов. Я проходил лечение на Тенерифе. Специалиста мне посоветовал мой физио, тот самый испанец, который говорит по-русски. Этого специалиста знают очень многие игроки, он ездит по турнирам. например с Гулбисом. Я ему благодарен, и очень доволен, что смог выйти на корт уже через 11 дней.
 
Мои ближайшие планы на турнире не изменились. Я не буду брать большой перерыв. Все как планировал и до травмы. Я остаюсь в Европе, играю на грунте — Бостад, Гштаад и Китцбюэль. Как я говорил, я принял это решение потому, что хорошо выступил на грунте в начале сезона, и не хочется уезжать далеко от дома».
 

Источник — Sapronov-tennis.org

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