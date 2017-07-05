Элина СВИТОЛИНА: «О возрасте Скьявоне стараюсь не думать»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о предстоящем матче с 37-летней представительницей Италии Франческой Скьявоне во втором круге Уимблдона.

- Я стараюсь не думать о возрасте своей соперницы, что ей 37 лет, и так далее. Каждый, кто выходит на корт, готов к борьбе. Каждый тренируется, чтобы побеждать в матчах и «убивать» своего соперника. Мое первое воспоминание о Скьявоне, безусловно, связано с ее победой на Ролан Гаррос. Думаю, это был тот же сезон, когда я выиграла Открытый чемпионат Франции в юниорском разряде. 2010? Да-да, вот почему я хорошо помню ее выступление, тогда Франческа показывала невероятный теннис.

Но сейчас другая ситуация, теперь я - четвертая сеяная на турнире (улыбается). Мы играем на травяном корте. Поэтому это абсолютно другая история. Это будет отличный матч, без сомнений. Большое удовольствие играть со Скьявоне, она прекрасный игрок, который достиг очень многого в своей карьере. Но на этот раз она будет моей соперницей, поэтому мне нужно будет время, чтобы поразмыслить, что Франческа сможет показать в этой игре, составить свой план и затем выйти на корт и играть в свой теннис, быть сфокусированной на себе.

Что касается моей травмы, то с «ахиллом» все нормально. Скажем так: ситуация не идеальная, но обезболивающие работают. Дальше будем смотреть. Если я смогу ходить на следующий день, то это будет хороший знак. Пауза между Бирмингемом и Уимблдоном немного помогла, но, когда я начала играть на очки, то пользы от этого перерыва было мало. Я приняла решение выступить на Уимблдоне и просто выходить на корт и оставлять все силы, а дальше смотреть по ситуации. Буду ли я играть через боль? Да, таким было решение. Единственное, мы будем смотреть, не будет ли становиться еще хуже в перспективе на будущее, но на данный момент я могу и играю, несмотря на боль. В первом матче, например, она то появлялась, то уходила. Так что ситуация немного непредсказуемая.

Поединок Элина Свитолина - Франческа Скьявоне состоится в среду, 5 июля, третьим запуском на корте №12 (начало игрового дня в 13:30 по Киеву).