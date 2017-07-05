Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. День 3. Свитолина и Стаховский проведут матчи второго круга

В парном разряде у женщин стартует две украинских команды

  • 05.07.2017 10:34
  • 695 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

В третий игровой день на Уимблдоне состоятся матчи второго круга одиночного разряда, а также стартовые поединки в парном разряде.

Сегодня на корты Уимблдона выйдут пять представителей Украины!

На корте №1 Сергей Стаховский встретится с японцем Кеи Нишикори. Японец занимает девятое место в рейтинге ATP (рекорд 4-е), но у украинца положительная история встреч против Нишикори – 2:0 по личным!

Правда, оба матча прошли аж в 2011-м году…

Итак, матч Стаховский – Нишикори, первый запуск. Начало в 15:00.

На корт №12 третьим запуском поставили матч Франческа Скьявоне – Элина Свитолина. В первом круге турнира 37-летний ветеран разгромила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу 6:1, 6:1, у Элины же был тяжелый матч против Эшли Барти – 7:5, 7:6(8).

По личным встречам впереди харьковчанка. Соперницы лишь раз встречались на корте, в 2014-м году в Баку, тогда Элина была сильнее.

Начало соревнований на 12-м корте в 13:30. Матч Свитолиной после двух мужских. Раньше 18-ти, видимо, ожидать не стоит.

Также сегодня два «наших» матча в парном разряде:

Корт №5. Четвертый запуск. Л. Киченок/Цуренко – Юрак/Ванг
Корт №15. Четвертый запуск. К. Бондаренко/Крунич – Бертенс/Ларссон (14)

Следить за матчами можно на официальном портале Уимблдона.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.