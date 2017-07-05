Уимблдон. День 3. Свитолина и Стаховский проведут матчи второго круга

В третий игровой день на Уимблдоне состоятся матчи второго круга одиночного разряда, а также стартовые поединки в парном разряде.

Сегодня на корты Уимблдона выйдут пять представителей Украины!

На корте №1 Сергей Стаховский встретится с японцем Кеи Нишикори. Японец занимает девятое место в рейтинге ATP (рекорд 4-е), но у украинца положительная история встреч против Нишикори – 2:0 по личным!

Правда, оба матча прошли аж в 2011-м году…

Итак, матч Стаховский – Нишикори, первый запуск. Начало в 15:00.

На корт №12 третьим запуском поставили матч Франческа Скьявоне – Элина Свитолина. В первом круге турнира 37-летний ветеран разгромила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу 6:1, 6:1, у Элины же был тяжелый матч против Эшли Барти – 7:5, 7:6(8).

По личным встречам впереди харьковчанка. Соперницы лишь раз встречались на корте, в 2014-м году в Баку, тогда Элина была сильнее.

Начало соревнований на 12-м корте в 13:30. Матч Свитолиной после двух мужских. Раньше 18-ти, видимо, ожидать не стоит.

Также сегодня два «наших» матча в парном разряде:

Корт №5. Четвертый запуск. Л. Киченок/Цуренко – Юрак/Ванг

Корт №15. Четвертый запуск. К. Бондаренко/Крунич – Бертенс/Ларссон (14)

Следить за матчами можно на официальном портале Уимблдона.