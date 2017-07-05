Уимблдон. День 3. Свитолина и Стаховский проведут матчи второго круга

В третий игровой день на Уимблдоне состоятся матчи второго круга одиночного разряда, а также стартовые поединки в парном разряде.
Сегодня на корты Уимблдона выйдут пять представителей Украины!
На корте №1 Сергей Стаховский встретится с японцем Кеи Нишикори. Японец занимает девятое место в рейтинге ATP (рекорд 4-е), но у украинца положительная история встреч против Нишикори – 2:0 по личным!
Правда, оба матча прошли аж в 2011-м году…
Итак, матч Стаховский – Нишикори, первый запуск. Начало в 15:00.
На корт №12 третьим запуском поставили матч Франческа Скьявоне – Элина Свитолина. В первом круге турнира 37-летний ветеран разгромила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу 6:1, 6:1, у Элины же был тяжелый матч против Эшли Барти – 7:5, 7:6(8).
По личным встречам впереди харьковчанка. Соперницы лишь раз встречались на корте, в 2014-м году в Баку, тогда Элина была сильнее.
Начало соревнований на 12-м корте в 13:30. Матч Свитолиной после двух мужских. Раньше 18-ти, видимо, ожидать не стоит.
Также сегодня два «наших» матча в парном разряде:
Корт №5. Четвертый запуск. Л. Киченок/Цуренко – Юрак/Ванг
Корт №15. Четвертый запуск. К. Бондаренко/Крунич – Бертенс/Ларссон (14)
Следить за матчами можно на официальном портале Уимблдона.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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