Леся ЦУРЕНКО: «Во время игры разболелась рука»

Леся Цуренко прокомментировала свою волевую победу в напряженном противостоянии с Юлией Гергес в стартовом матче Уимблдонского чемпионата

«Эмоционально было тяжеловато сразу после игры, но сейчас уже немного отошла от переживаний. Сегодня сильно беспокоила рука, думаю это воспаление нерва, моя старая травма, которая не дает мне покоя весь травяной сезон. До этого правда она никогда не тревожила во время игр, больше на тренировках или на разминке. Но сегодня, впервые разболелась во время игры. Сложилась такая тенденция, что день болит, а на следующий день получше, так что буду надеяться все же к следующему матчу будет все хорошо.

Сегодня я очень нервно начала матч и никак не могла успокоиться весь первый сет. В последнее время я частенько играю с Гергес и меня немного мучали неприятные воспоминания об игре в Кубке Федерации. Плюс конечно я знала, что она очень опасна своей подачей, поэтому да, нервы были. А вот во втором сете начала сильно болеть рука и я даже как-то немного расслабилась, потому что моим основным заданием стало постараться не напрягать руку.

В какой-то момент, я не то чтобы перестала надеяться на победу, но в какой-то степени, как говорится, похоронила этот матч и стала на сто процентов спокойна и можно сказать именно это спокойствие помогло мне выиграть. Благодаря этому у меня лучше пошли удары справа, я стала надежнее подавать, и Гергес даже иногда не справлялась с моей слабенькой подачей и не атаковала ее.

До матча я проанализировала нашу встречу в Штутгарте и понимала, что в той игре она продемонстрировала всю красу своей подачи и сегодня мне было также сложно на приеме, практически все приходилось принимать блоками. Лишь в третьем сете я почувствовала, что она немного подустала и пару раз мне позволили принимать уже вторую подачу и это был мой основной шанс. Вообще моей главной задачей было выигрывать каждую ее вторую подачу, поскольку я понимала, что уже в следующем розыгрыше мне может прилететь эйс или просто хорошая подача.

Что касается парного турнира, то конечно, завтра я планирую играть. Надеюсь, что сегодня все восстановительные процедуры приведут к улучшению состояния, все-таки в паре не нужно так много подавать, поэтому я позитивно настроена на завтра. С Людой Киченок мы вместе практически весь травяной сезон, мы и живем вместе, то с ней то с Надей, плюс у нас сейчас общий физиотерапевт из Хорватии. Сейчас приеду и пойду сразу к ним в гости, они подружки мои (смеется). Жаль конечно, что мы немного не подготовились, можно было снять дом на всех, а так живем в отеле, но мне нравится наш район Челси, там есть много точек питания, катания, развлечения, можно выйти прогуляться и немного отвлечься от тенниса.

Со своей следующей соперницей Викторией Голубич не очень знакома по одиночным турнирам, а в паре мы на Ролан Гаррос играли с Катей Бондаренко против нее и Кристины Плишковой. Она играет не очень мощно, больше любит класть мяч по месту, у нее одноручный удар слева, поэтому больше любит резать, но играет мягко. Посмотрим, на траве ее резаный может стать для меня какой-то опасностью, но в то же время ее одноручный бэкхэнд может стать именно той точкой куда я буду направлять свою игру», – отметила Цуренко.

Сегодня Леся Цуренко вместе с Людмилой Киченок стартуют в парной сетке Уимблдона. Украинки выйдут четвертым запуском на корте №5 и сыграют против хорватско-китайской пары Дарья Юрак/Ван Цян.