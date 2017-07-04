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Уимблдон. Павлюченкова сенсационно уступила бывшей россиянке

17 ракетка мира не смогла переиграть представительницу Австралии Арину Родионову

  • 04.07.2017 20:50
  • 1043 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Анастасия Павлюченкова
© Getty Images. Анастасия Павлюченкова

Австралийская теннисистка Арина Родионова, которая до 2014 года выступала за Россию, сенсационно выбила из первого круга «Уимблдона» россиянку Анастасию Павлюченкову, которая была посеяна под 16 номером.

Матч продолжался 2,5 часа и закончился победой Родионовой в трех сетах: 3-6, 7-6(6), 9-7.

Во втором круге «Уимблдона» представительница Австралии, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 04.07.2017 21:32
    +1
    Глянул лайвскоринг поединка и ахнул: Павлюченкова имела семь(!!!) матч-боллов во втором сете, но умудрилась в итоге проиграть, а сама Родионова сумела завершить игру лишь с пятого матч-пойнта.
    Женский теннис во всей его красе
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 04.07.2017 21:35
    +1
    да и уйх с ней
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    bordeaux22
      bordeaux22, 04.07.2017 21:40
    -1
    ihateyoubaby, 04.07.2017 21:35
    да и уйх с ней
    и с тобой тоже !!
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