Уимблдон. Павлюченкова сенсационно уступила бывшей россиянке

Австралийская теннисистка Арина Родионова, которая до 2014 года выступала за Россию, сенсационно выбила из первого круга «Уимблдона» россиянку Анастасию Павлюченкову, которая была посеяна под 16 номером.

Матч продолжался 2,5 часа и закончился победой Родионовой в трех сетах: 3-6, 7-6(6), 9-7.

Во втором круге «Уимблдона» представительница Австралии, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.