Уимблдон. Цуренко в трех сетах обыграла Гергес и вышла во второй круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у представительницы Германии Юлии Гергес в первом раунде «Уимблдона».

Матч продолжался почти 3 часа, первые две партии закончились на тай-брейках.

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 6:7(5), 7:6(8), 6:4.

В первом сете украинка лидировала со счетом 3:1, но растеряла преимущество и была вынуждена отыгрываться. Партия завершилась на тай-брейке в пользу Гергес.

Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Цуренко взяла медицинский тайм-аут. После перерыва украинка отдала свою подачу и с трудом довела партию до тай-брейка.

На тай-брейке Цуренко повела со счетом 3:0, быстро утратила преимущество, но все же первой достигла отметки в 6 очков. Гергес удалось отыграть несколько сетболов и даже самой подавать на матч. К счастью, Леся вырвала победу со счетом 10:8.

В третьем сете Цуренко смогла организовать брейк при счете 2:1, но сразу же отдала свою подачу. Далее теннисистки взяли несколько своих подач, а в 10-м гейме Леся организовала брейкпоинт, который принес ей победу в этом непростом поединке.

Во втором круге Цуренко сразится с швейцаркой Викторией Голубич, которая также в 3 сетах одолела 30-ю сеянную Чжан Шуай из Китая.