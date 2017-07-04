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Уимблдон. Цуренко в трех сетах обыграла Гергес и вышла во второй круг

Украинка проиграла первый сет, а во втором отыграла матчбол

  • 04.07.2017 21:20
  • 1136 просмотров
  • 9 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у представительницы Германии Юлии Гергес в первом раунде «Уимблдона».

Матч продолжался почти 3 часа, первые две партии закончились на тай-брейках.

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 6:7(5), 7:6(8), 6:4.

В первом сете украинка лидировала со счетом 3:1, но растеряла преимущество и была вынуждена отыгрываться. Партия завершилась на тай-брейке в пользу Гергес.

Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Цуренко взяла медицинский тайм-аут. После перерыва украинка отдала свою подачу и с трудом довела партию до тай-брейка.

На тай-брейке Цуренко повела со счетом 3:0, быстро утратила преимущество, но все же первой достигла отметки в 6 очков. Гергес удалось отыграть несколько сетболов и даже самой подавать на матч. К счастью, Леся вырвала победу со счетом 10:8.

В третьем сете Цуренко смогла организовать брейк при счете 2:1, но сразу же отдала свою подачу. Далее теннисистки взяли несколько своих подач, а в 10-м гейме Леся организовала брейкпоинт, который принес ей победу в этом непростом поединке.

Во втором круге Цуренко сразится с швейцаркой Викторией Голубич, которая также в 3 сетах одолела 30-ю сеянную Чжан Шуай из Китая.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    fairplay
      fairplay, 04.07.2017 21:28
    +4
    Невероятно.. не припомню другой ситуации, чтобы хотя бы одна мысль о вере в победу уже наводила усмешку, а потом..
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    Artem Dudchenko
    Artem Dudchenko, 04.07.2017 21:29
    +4
    Цуренко - боец!
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    chermetfan
      chermetfan, 04.07.2017 21:32
    +9
    Приграть первый сет на тайбрейке, получить травму в начале второго...И потом, превозмогая боль выиграть! Молодчинка, больше сказать нечего.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2017 21:49
    0
    Тепер я бачив все. Молодеь Леся, браво!!!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2017 21:51
    0
    До речі по грі вона мені більше сподобалась ніж вчора Світоліна. Менше помилок, точніші удари, не губилась коли суперниця виходила до сітки. По суті, якби не травма і внаслідок чого неможливість сильно атакувати і сильно подавати, то провела майже ідеальний поєдинок.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 04.07.2017 22:01
    +1
    Леся сегодня показала пример героизма, играя со счета 3:2 с травмой руки, которая не давала возможности остро подавать. Хорошая у нас теннисистка, и характер железный, но неимоверно хрупкая.
    В первом сете Леся сама себе устроила проблемы, постоянно лидируя на тайбрейке, но отдав три подряд мяча со счета 5:4. А когда в начале второй партии Гергес вышла вперед 2:0, показалось, что тут игра и закончится. Но триллер только начинался. Леся взяла себя в руки и повела 3:2 с брейком, и тут ей пришлось вызывать врача из-за упомянутой уже травмы руки. После медицинского тайм-аута Лесина подача служила только для ввода мяча в игру, ни о каких эйсах речь идти не могла. Естественно, тут же произошел обратный брейк и шансы стали совсем призрачными. Тем не менее, за исключением подачи, травма почти не мешала играть, борьба стала равной, и дело дошло до тайбрейка. Тут Леся опять вела, имела три сетбола, не реализовала их, и уже у немки появился матчбол. Но и ей не удалось его использовать, и Цуренко выгрызла-таки сет.
    В третьей партии, вопреки моим опасениям, и даже несмотря на травму, ощутимых проблем с физикой у Леси не наблюдалось: на ногах она была достаточно хороша. Старалась максимально усложнять возможности для атаки Гергес, ибо немка пыталась завершать розыгрыши в несколько ударов. Возможно, со свежестью возникли проблемы именно у нее, поскольку ошибок было многовато. Сет был равный, с обоюдными возможностями, которые в итоге лучше использовала именно Леся. Матч длился 2 часа 45 минут, и после игры Цуренко долго не могла подняться со своего стула, так много сил было отдано.
    Героическая победа, цену которой еще предстоит определить, ведь степень серьезности повреждения пока неизвестна. А соперница по второму кругу - Голубич - вполне по силам, но сможет ли Леся выйти на матч с ней?
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 04.07.2017 22:05
    0
    dudigo78, 04.07.2017 21:51
    До речі по грі вона мені більше сподобалась ніж вчора Світоліна. Менше помилок, точніші удари, не губилась коли суперниця виходила до сітки. По суті, якби не травма і внаслідок чого неможливість сильно атакувати і сильно подавати, то провела майже ідеальний поєдинок.
    Вообще Леся по теннисной технике, по умению думать на корте, как бы это кощунственно не звучало, превосходит Элину. У Свитолиной другие козыри: она мощнее и намного сильнее физически. Леся слишком хрупкая, из-за огромного количества травм она до конца не смогла раскрыть свой потенциал. И уже не сможет, к сожалению, поскольку возраст не юный, а количество новых повреждений постоянно растет.
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    student_528
    online
      student_528, 04.07.2017 22:15
    -1
    Станислав Матусевич, 04.07.2017 22:05
    dudigo78, 04.07.2017 21:51
    До речі по грі вона мені більше сподобалась ніж вчора Світоліна. Менше помилок, точніші удари, не губилась коли суперниця виходила до сітки. По суті, якби не травма і внаслідок чого неможливість сильно атакувати і сильно подавати, то провела майже ідеальний поєдинок.

    Вообще Леся по теннисной технике, по умению думать на корте, как бы это кощунственно не звучало, превосходит Элину. У Свитолиной другие козыри: она мощнее и намного сильнее физически. Леся слишком хрупкая, из-за огромного количества травм она до конца не смогла раскрыть свой потенциал. И уже не сможет, к сожалению, поскольку возраст не юный, а количество новых повреждений постоянно растет.

    Категорически не согласен, техника у Элины на голову сильнее , об умении думать на корте тоже очень спорный вопрос, она не раз обыгрывала намного более мощных соперниц как раз за счет "умного " тенниса! вообще не понимаю о какой мощи вы говорите , это далеко не ее главный козырь , как раз этой самой мощи ей очень сильно бывает не хватает!
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    student_528
    online
      student_528, 04.07.2017 22:16
    0
    А за счет одной физики 5 ракеткой мира не станешь!
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