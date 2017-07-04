Уимблдон. Цуренко в трех сетах обыграла Гергес и вышла во второй круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у представительницы Германии Юлии Гергес в первом раунде «Уимблдона».
Матч продолжался почти 3 часа, первые две партии закончились на тай-брейках.
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 6:7(5), 7:6(8), 6:4.
В первом сете украинка лидировала со счетом 3:1, но растеряла преимущество и была вынуждена отыгрываться. Партия завершилась на тай-брейке в пользу Гергес.
Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Цуренко взяла медицинский тайм-аут. После перерыва украинка отдала свою подачу и с трудом довела партию до тай-брейка.
На тай-брейке Цуренко повела со счетом 3:0, быстро утратила преимущество, но все же первой достигла отметки в 6 очков. Гергес удалось отыграть несколько сетболов и даже самой подавать на матч. К счастью, Леся вырвала победу со счетом 10:8.
В третьем сете Цуренко смогла организовать брейк при счете 2:1, но сразу же отдала свою подачу. Далее теннисистки взяли несколько своих подач, а в 10-м гейме Леся организовала брейкпоинт, который принес ей победу в этом непростом поединке.
Во втором круге Цуренко сразится с швейцаркой Викторией Голубич, которая также в 3 сетах одолела 30-ю сеянную Чжан Шуай из Китая.
Источник — Sport.ua
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В первом сете Леся сама себе устроила проблемы, постоянно лидируя на тайбрейке, но отдав три подряд мяча со счета 5:4. А когда в начале второй партии Гергес вышла вперед 2:0, показалось, что тут игра и закончится. Но триллер только начинался. Леся взяла себя в руки и повела 3:2 с брейком, и тут ей пришлось вызывать врача из-за упомянутой уже травмы руки. После медицинского тайм-аута Лесина подача служила только для ввода мяча в игру, ни о каких эйсах речь идти не могла. Естественно, тут же произошел обратный брейк и шансы стали совсем призрачными. Тем не менее, за исключением подачи, травма почти не мешала играть, борьба стала равной, и дело дошло до тайбрейка. Тут Леся опять вела, имела три сетбола, не реализовала их, и уже у немки появился матчбол. Но и ей не удалось его использовать, и Цуренко выгрызла-таки сет.
В третьей партии, вопреки моим опасениям, и даже несмотря на травму, ощутимых проблем с физикой у Леси не наблюдалось: на ногах она была достаточно хороша. Старалась максимально усложнять возможности для атаки Гергес, ибо немка пыталась завершать розыгрыши в несколько ударов. Возможно, со свежестью возникли проблемы именно у нее, поскольку ошибок было многовато. Сет был равный, с обоюдными возможностями, которые в итоге лучше использовала именно Леся. Матч длился 2 часа 45 минут, и после игры Цуренко долго не могла подняться со своего стула, так много сил было отдано.
Героическая победа, цену которой еще предстоит определить, ведь степень серьезности повреждения пока неизвестна. А соперница по второму кругу - Голубич - вполне по силам, но сможет ли Леся выйти на матч с ней?
До речі по грі вона мені більше сподобалась ніж вчора Світоліна. Менше помилок, точніші удари, не губилась коли суперниця виходила до сітки. По суті, якби не травма і внаслідок чого неможливість сильно атакувати і сильно подавати, то провела майже ідеальний поєдинок.
Вообще Леся по теннисной технике, по умению думать на корте, как бы это кощунственно не звучало, превосходит Элину. У Свитолиной другие козыри: она мощнее и намного сильнее физически. Леся слишком хрупкая, из-за огромного количества травм она до конца не смогла раскрыть свой потенциал. И уже не сможет, к сожалению, поскольку возраст не юный, а количество новых повреждений постоянно растет.
Категорически не согласен, техника у Элины на голову сильнее , об умении думать на корте тоже очень спорный вопрос, она не раз обыгрывала намного более мощных соперниц как раз за счет "умного " тенниса! вообще не понимаю о какой мощи вы говорите , это далеко не ее главный козырь , как раз этой самой мощи ей очень сильно бывает не хватает!
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