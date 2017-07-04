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Уимблдон. Долгополов снялся с матча против Федерера

Во втором сете украинец принял решение завершить борьбу в поединке

  • 04.07.2017 19:30
  • 1659 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Лучший украинский теннисист в мировом рейтинге Александр Долгополов прогнозировано закончил выступления в первом круге «Уимблдона».
 
Первый сет против легендарного Роджера Федерера начался с брейка от семикратного обладателя Уимблдонского турнира. Далее на корте была конкурентная борьба, Долгополов уступил со счетом 3:6, отдав швейцарцу еще одну свою подачу. При счете 4:3 в Федерер записал в свой актив 10 000-й эйс в карьере.
 
В перерыве между партиями украинец обратился за помощью к физиотерапевту, но медицинский перерыв не брал.
 
 
Отыграв всего три гейма второго сета, Долгополов принял решение прекратить борьбу и сняться с матча. Напомним, 28-летний киевлянин только недавно восстановился после травмы, полученной на турнире в Хертогенбосе.
 
Во втором круге Роджер Федерер проэкзаменует победителя пары Циципас – Лайович.
 
Добавим, что швейцарец выиграл 85-й поединок на «Уимблдоне» и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SamojlovS
      SamojlovS, 04.07.2017 20:13
    +3
    Конечно, жаль Александра, но это уже даже не тенденция, а закономерность.
    Уже можно у букмекеров ставить на котировку "А.Д. проиграет матч досрочно", шансов будет больше, чем "... проиграет, доиграв матч до конца"!
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    Олександр Стройнов
    online
      Олександр Стройнов, 04.07.2017 20:45
    0
    Марченко доказал что мужик,доиграл матч с серьезной травмой. Долгополов это пародия на мужика,брал бы пример с Марченко,а не позорился,вышел явно сходу на слив,безвольная игра.
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