Уимблдон. Долгополов снялся с матча против Федерера

Лучший украинский теннисист в мировом рейтинге Александр Долгополов прогнозировано закончил выступления в первом круге «Уимблдона».
Первый сет против легендарного Роджера Федерера начался с брейка от семикратного обладателя Уимблдонского турнира. Далее на корте была конкурентная борьба, Долгополов уступил со счетом 3:6, отдав швейцарцу еще одну свою подачу. При счете 4:3 в Федерер записал в свой актив 10 000-й эйс в карьере.
В перерыве между партиями украинец обратился за помощью к физиотерапевту, но медицинский перерыв не брал.
Отыграв всего три гейма второго сета, Долгополов принял решение прекратить борьбу и сняться с матча. Напомним, 28-летний киевлянин только недавно восстановился после травмы, полученной на турнире в Хертогенбосе.
Во втором круге Роджер Федерер проэкзаменует победителя пары Циципас – Лайович.
Добавим, что швейцарец выиграл 85-й поединок на «Уимблдоне» и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.
Источник — Sport.ua
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