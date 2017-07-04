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Уимблдон. Катерина Бондаренко уступила в первом круге

Украинка в двух сетах проиграла бельгийке Янине Викмайер

  • 04.07.2017 19:05
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинкая теннисистка Катерина Бондаренко зачехляет ракетку в одиночном разряде «Уимблдона».
 
В матче первого круга украинка уступила бельгийке Янине Викмайер в двух сетах: 2-6, 5-7. Матч продолжался 1 час и 18 минут.
 
В следующем раунде соревнований Викмайер сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы, которая без проблем разобралась с россиянкой Екатериной Александрово: 6-2, 6-4.
 
Напомним, Катерина Бондаренко заявлена также и в парном разряде в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.

Источник — Sport.ua

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