Уимблдон. Катерина Бондаренко уступила в первом круге

Украинкая теннисистка Катерина Бондаренко зачехляет ракетку в одиночном разряде «Уимблдона».
В матче первого круга украинка уступила бельгийке Янине Викмайер в двух сетах: 2-6, 5-7. Матч продолжался 1 час и 18 минут.
В следующем раунде соревнований Викмайер сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы, которая без проблем разобралась с россиянкой Екатериной Александрово: 6-2, 6-4.
Напомним, Катерина Бондаренко заявлена также и в парном разряде в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.
Источник — Sport.ua
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