Уимблдон. День 2. Долгополов - Федерер, матчи Цуренко и Бондаренко

Сегодня на Уимблдоне – второй игровой день. Состоятся заключительные матчи первого круга в одиночном разряде, а это значит, что сегодня мы вновь поболеем за трех украинцев.
В борьбу на турнире вступают Александр Долгополов, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.
На центральном корте матчем дня станет поединок Роджера Федерера и Александра Долгополова. Эта встреча вынесена на третий запуск. Начало первого матча на этом корте в 13:00.
Легенда мирового тенниса и украинец трижды встречались на турнирах ATP, и счет пока 3:0 в пользу Федерера.
На корте №7 в третьем запуске выступит Леся Цуренко против Юлии Гергес. Соперницы также хорошо знают друг друга, так как встречались уже трижды, причем два раза в этом сезоне. Пока 2:1 по личным встречам впереди киевлянка.
Ну а на 9-м корте также в третьем запуске стоит матч Катерины Бондаренко и Янины Викмайер из Бельгии. Теннисистки имеют хорошую историю встреч и 3:3 по победам.
Следить за матчами можно на официальном портале Уимблдона.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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