Уимблдон. День 2. Долгополов - Федерер, матчи Цуренко и Бондаренко

Сегодня на Уимблдоне – второй игровой день. Состоятся заключительные матчи первого круга в одиночном разряде, а это значит, что сегодня мы вновь поболеем за трех украинцев.

В борьбу на турнире вступают Александр Долгополов, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

На центральном корте матчем дня станет поединок Роджера Федерера и Александра Долгополова. Эта встреча вынесена на третий запуск. Начало первого матча на этом корте в 13:00.

Легенда мирового тенниса и украинец трижды встречались на турнирах ATP, и счет пока 3:0 в пользу Федерера.

На корте №7 в третьем запуске выступит Леся Цуренко против Юлии Гергес. Соперницы также хорошо знают друг друга, так как встречались уже трижды, причем два раза в этом сезоне. Пока 2:1 по личным встречам впереди киевлянка.

Ну а на 9-м корте также в третьем запуске стоит матч Катерины Бондаренко и Янины Викмайер из Бельгии. Теннисистки имеют хорошую историю встреч и 3:3 по победам.

Следить за матчами можно на официальном портале Уимблдона.