Илья МАРЧЕНКО: «Упал на то колено, где у меня трещина мениска»

Украинец Илья Марченко был близок к выходу во второй раунд Уимблдона. Илья мог одержать победу в четырех сетах. Однако вместо от этого поскользнулся в одном из розыгрышей в начале пятой партии и проиграл подряд пять геймов. Дончанин прокомментировал ситуацию Теннисному Порталу Украины.



«Я упал прямо на то колено, где у меня трещина мениска. Боюсь, что ничего хорошего там нет. Конечно, расстроен и тем, что не победил в 4-м сете. У меня были брейкпойнты. На одном из них был очень хороший розыгрыш, но не сложилось.



Физио, который вышел на корт сразу после моего падения не мог сказать насколько серьезными будут последствия моего повреждения. В прошлом году я тоже на траве тоже упал на это колено. Врач сказал, что операцию пока делать не надо, потому что после нее может быть и хуже.



Почему не снялся? Травма влияла только на мою подачу, да и все равно, все очень быстро закончилось. Я смотрел, что если бы я выиграл сегодня, то попал бы в основу Открытого чемпионата США, но после проигрыша — шансов фактически нет.



В случае, если моя травма не окажется очень серьезной — я поеду играть в США, я попал в основу двух турниров. Один из них также провоится на траве.



В этом сезоне я уже пропустил какое-то время из-за травмы спины. В Азии не вышло хорошо выступить. На тренировках играл хорошо, а вот на матчах. Корея — развитая страна, я надеялся выступить там хорошо. Но.. я так и не понял, что у них за странные мячи.



Конечно, я доволен тем, что в квалификации выиграл подряд три матча. Такого со мной не было со времен Открытого чемпионата США. Это придало мне уверенности. Конечно, матч с Уиллисом проходил в очень неприятной атмосфере. Я пробью навылет — аплодирует только мой тренер, допускаю ошибку, все зрители приветствуют это как успех моего соперника. Я понимаю, что он — местная знаменитость. Но этот поединок походил на матч профессионала против любителя»