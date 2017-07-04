Сергей СТАХОВСКИЙ: «На траве против Нисикори у меня есть шансы»

Украинец Сергей Стаховский приехал на Уимблдон перед началом квалификации и заболел. Ну а неделю спустя он не только сыграл в первом круге основной сетки, но и вышел во второй раунд. О том, как ему это удалось украинец рассказал в интервью Теннисному Порталу Украины.



— Сергей, расскажи, как получилось, что ты играл квалификацию, будучи больным?

— Мы прилетели в субботу, я немного поиграл, затем почувствовал себя плохо, и до следующего утра пролежал в постели. В воскресенье чувствовал себя чуть лучше. Температура уже опустилась до 37,2. Именно с такой температурой я и вышел на матч в понедельник на матч с де-Шеппером. Слава Богу, получился достаточно легкий матч. Потом вирусная инфекция пошла на спад. Мне еще повезло, что я не играл во вторник — из-за дождя. И потом уже было нормально. Без всяких осложнений.



— Как и на Ролан Гаррос. жребий тебя свел в первом раунде квалификации с де-Шеппером. Ты говорил, что с левшами тебе всегда трудно. Ты победил в Париже, но в Лондоне, будучи больным одержал более уверенную победу..

— Я сыграл лучше здесь. В принципе и на Ролан Гаррос я выиграл первый сет и повел с брейком, а потом потерял концентрацию, поэтому было три сета.



— Сегодняшний матч с Беннетто. У тебя хорошая история личных встреч с французом, хотя все ваши матчи между собой вы играли довольно давно. С какими ожиданиями выходил сегодня на корт?

— Я выходил с ожиданиями только относительно самого себя: сыграть, как можно лучше, если буду хорошо себя чувствовать. Если честно, мне очень аукнулся тот пятисетовый матч с японцем в финале квалификации. Я до сих пор не могу сказать, что отошел от той встречи. Завтра у меня полу-выходной. Но во втором круге будет тяжело.



— Вернемся к тому пятисетовому триллеру, который ты выиграл в финале квалификации. Японец, стоит не очень высоко в рейтинге, в конце второй сотни, а матч получился таким напряженным

— Ну, Ито когда-то был в сотне, потом выпал, не показывал хороших результатов и в этом году. Когда я выходил на матч, я знал, что мой соперник может сыграть хорошо. Он и играл хорошо на протяжении трех сетов. Когда он повел в четвертой партии, он почему-то выключился. У меня получилось выиграть четвертый сет, а затем и решающий — я играл лучше. Матч был очень качественным, очень скоростным. Именно поэтому я очень устал.



— Сегодня во время матча с Беннетто, во втором сете у тебя был какой-то инцидент с судьей. Ты получил предупреждение…

— Мяч попал в линию, судья промолчал. Я посмотрел на мяч — он был весь в краске. Я хотел судье показать его, он не дотягивался, я подбросил. Судья на вышке не подумал, что я ему буду подбрасывать мяч, а он попал Карлосу Бернардесу в руку и отскочил, а я получил предупреждение. Потом я объяснил ситуацию, он посмотрел на мяч и сказал, что мяч возможно и попал в линию. Но что толку?



— За тебя очень эмоционально болели зрители из разных стран…

— Наверное, дело в ставках (улыбается)



— Но очень многим людям нравится твой стиль игры

— Нас (тех, кто играет в стиле «подача — выход к сетке») осталось мало, мы еле выживаем.



— Вас может быть и мало, но очень многим нравится такая игра

— Надеюсь, ради этого мы и играем



— Кто эти немногие, которые еле выживают?

— Дастин Браун, Миша Зверев, Николя Маю, Карлович (хотя он больше подает, но иногда к сетке ходит). Тяжело. Трава становится медленней.



— Что в этом году медленнее, чем в прошлом?

— Да, медленнее.



— Организаторы объясняют почему? Они короче подстригают траву или делают что-то еще?

— Не знаю. Они говорят, что каждый год делают тоже самое, но результат разный.



— В Париже ты говорил, что сейчас между покрытиями все меньше разницы. Возможно где-то и грунт уже быстрее травы?

— Да. Например, в том же Гштааде. Высокогорье в солнечные дни, там грунт быстрее, чем трава.



— Может туда поедешь играть?

— Может быть. Я после Уимблдона остаюсь в Европе, не еду а Америку.



— Следующий соперник — Нисикори

— На траве у меня против него есть некоторые шансы. Именно на траве Кеи не может так же хорошо двигаться, как на других покрытиях.



— Саша Долгополов говорил, что Кеи для него очень неудобный соперник

— Нисикори для всех неудобный соперник, именно потому, что он очень хорошо двигается, очень рано встречает мяч, и, как следствие, очень редко ошибается. Поэтому буду стараться создавать ему условия, чтобы он не успевал к мячу и допускал больше ошибок. Одного японца я уже обыграл, может быть получится и другого.



— Я заметила, что многие японцы, по крайней мере женщины, очень хорошо играют на траве

— Это неудивительно. В Японии очень много кортов в зале, покрытия быстрые, поэтому японцы хороши на быстрых покрытиях.



— В Лондоне есть российские журналисты, которые проявляют интерес к выступлениям украинцев. Ты по-прежнему не даешь интервью российским СМИ?

— А Вы разве видели мои интервью в российской прессе?



— Нет.

— Я — человек, который привык держать свое слово. Я не даю интервью российским журналистам.



— Спасибо, Сергей, удачи.