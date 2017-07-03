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Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это большая победа и большой шаг вперед»

Украинская теннисистка прокомментировала свой выход во второй раунд Уимблдона

  • 03.07.2017 23:20
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wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою стартовую победу на Уимблдоне.

- Я хорошо тренировалась и, думаю, было готова к этому матчу. Конечно, мне нужно было показать высокий уровень тенниса, потому что в Бирмингеме Барти играла невероятно и была очень уверена на траве. Она также выиграла Уимблдон в юниорском разряде. И я помнила об этом, потому что она была еще совсем юной, но всегда хорошо играла здесь. Вот почему, как мне казалось, если я покажу свой лучший уровень, потому что я могу играть хорошо, то я смогу быть сильнейшей в этом матче.

Для меня это много значило, у меня была большая мотивация победить, потому что многие говорили, мол, очень тяжелый жребий для Свитолиной. А теперь они могут просто «Шшшш» (прикладывает палец к губам, смеется). Для меня это большая победа и большой шаг вперед в выступлениях на траве.

Что касается борьбы за первую строчку рейтинга, то, безусловно, это большая моя цель. Но на тарелке никто никому не принесет это лидерство в рейтинге. Сейчас у всех есть желание побороться за первое место. Лично для меня самое главное - это самой знать, что я делаю все, что в моих силах. Если это случится, тогда отлично, если нет - не будет никаких сожалений, я просто буду двигаться дальше.

Во втором раунде Уимблдона Элина Свитолина сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне.

Источник — Большой теннис Украины

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