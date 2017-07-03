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Уимблдон. Иржи Веселы в пяти сетах обыграл Илью Марченко

Украинец мог зацепиться за победу, но удача улыбнулась чеху

  • 03.07.2017 22:45
  • 385 просмотров
  • 4 комментария
Метки
sportstarlive.com. Илья Марченко
© sportstarlive.com. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел выйти во второй круг Уимблдона.

В матче первого раунда Марченко в тяжелейшем пятисетовом поединке уступил чеху Иржи Веселы: 6/1, 4/6, 4/6, 7/5, 6/1.

Проиграв первый сет, Марченко сумел переломить ход встречи и выиграть второй и третий сеты. Четвертый сет протекал в равной борьбе, но Веселы все же удалось превзойти украинца. Окрыленный успехом, в решающем пятом сете Иржи легко разбил Марченко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 03.07.2017 22:53
    +2
    Жаль! Не повезло.
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    Олександр Стройнов
      Олександр Стройнов, 03.07.2017 22:54
    +2
    На одной ноге сложно было играть 5 сет,травма серьезная.
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    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 03.07.2017 23:31
    +1
    Марченко очень гармонично сочетает в себе умение героически выбираться из задницы и... умение загонять себя в задницу в тот момент, когда никакой задницы ещё и близко не видно на горизонте

    Досадно, конечно. Видно, что Илья был здорово готов физически, должен был дожимать чеха в 4-й партии, дважды имея скрытый матч-болл, но... (см. 1-й абзац) вместо этого отдал 12-й гейм с 40:15, ещё и закончив его двойной ошибкой.
    Когда 5-й сет начался с 0:2 - казалось всё, труба, но... (см. 1-й абзац) Илья тут же вернулся в игру, сделав обратный брейк, повёл 40:0 на своей подаче, имел в итоге 6 гейм-боллов, но... (см. 1-й абзац) довести дело до правильного конца так и не сумел...
    ... Ну а дальше случился полный абзац с травмой после неудачного скольжения. Хоть массажист и колдовал как мог, но увы - сразу стало ясно, что нормально бегать за мячами Марчелло уже не может
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.07.2017 23:37
    0
    Мда. Окрыленный успехом. Окрыленный травмой колена Ильи, называйте вещи своими именами. Очень обидное поражение, еще и лечение теперь предстоит. По-хорошему, должен был дожимать в четвертом сете, все верно написал комментатор выше.
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