Уимблдон. Иржи Веселы в пяти сетах обыграл Илью Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел выйти во второй круг Уимблдона.
В матче первого раунда Марченко в тяжелейшем пятисетовом поединке уступил чеху Иржи Веселы: 6/1, 4/6, 4/6, 7/5, 6/1.
Проиграв первый сет, Марченко сумел переломить ход встречи и выиграть второй и третий сеты. Четвертый сет протекал в равной борьбе, но Веселы все же удалось превзойти украинца. Окрыленный успехом, в решающем пятом сете Иржи легко разбил Марченко.
Источник — Sport.ua
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Досадно, конечно. Видно, что Илья был здорово готов физически, должен был дожимать чеха в 4-й партии, дважды имея скрытый матч-болл, но... (см. 1-й абзац) вместо этого отдал 12-й гейм с 40:15, ещё и закончив его двойной ошибкой.
Когда 5-й сет начался с 0:2 - казалось всё, труба, но... (см. 1-й абзац) Илья тут же вернулся в игру, сделав обратный брейк, повёл 40:0 на своей подаче, имел в итоге 6 гейм-боллов, но... (см. 1-й абзац) довести дело до правильного конца так и не сумел...
... Ну а дальше случился полный абзац с травмой после неудачного скольжения. Хоть массажист и колдовал как мог, но увы - сразу стало ясно, что нормально бегать за мячами Марчелло уже не может
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