Американка Винус Уильямс победно стартовала на «Уимблдоне». В матче первого круга десятая ракетка мира переиграла бельгийку Элизе Мертенс.
Первый сет Уильямс смогла взять лишь на тайбрейке, а во втором действовала немного успешнее: 6-7(7), 4-6.
В следующем раунде старшая из сестер Уильямс сыграет против китаянки Ван Цян.
Five-time #Wimbledon champion @Venuseswilliams is through to the second round...#Wimbledon pic.twitter.com/EXVi85LhEo— Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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