Американка Винус Уильямс победно стартовала на «Уимблдоне». В матче первого круга десятая ракетка мира переиграла бельгийку Элизе Мертенс.

Первый сет Уильямс смогла взять лишь на тайбрейке, а во втором действовала немного успешнее: 6-7(7), 4-6.

В следующем раунде старшая из сестер Уильямс сыграет против китаянки Ван Цян.

Five-time #Wimbledon champion @Venuseswilliams is through to the second round...#Wimbledon pic.twitter.com/EXVi85LhEo