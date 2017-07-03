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Уимблдон. Винус Уильямс обыграла Мертенс

Американка прошла во второй круг турнира

  • 03.07.2017 17:36
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Getty Images. Винус Уильямс
© Getty Images. Винус Уильямс
Американка Винус Уильямс победно стартовала на «Уимблдоне». В матче первого круга десятая ракетка мира переиграла бельгийку Элизе Мертенс.
 
Первый сет Уильямс смогла взять лишь на тайбрейке, а во втором действовала немного успешнее: 6-7(7), 4-6.
 
В следующем раунде старшая из сестер Уильямс сыграет против китаянки Ван Цян. 

Источник — Sport.ua

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