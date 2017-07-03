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Уимблдон. Халеп стартовала с победы

Румынка в двух сетах одолела новозеландку Марину Эракович

  • 03.07.2017 16:56
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Финалистка «Ролан Гаррос-2017» и по совместительству вторая ракетка мира Симона Халеп пробилась во второй круг «Уимблдона».
 
В дебютном матче на турнире румынка без особых проблем переиграла новозеландку Марину Эракович. Матч продолжался 1 час и 15 минут и закончился в 2 сетах: 6-4, 6-1.
 
Во втором круге Халеп встретится с Беатрис Хаддад Майа из Бразилии.

Источник — Sport.ua

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