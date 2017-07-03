Уимблдон. Халеп стартовала с победы

Финалистка «Ролан Гаррос-2017» и по совместительству вторая ракетка мира Симона Халеп пробилась во второй круг «Уимблдона».

В дебютном матче на турнире румынка без особых проблем переиграла новозеландку Марину Эракович. Матч продолжался 1 час и 15 минут и закончился в 2 сетах: 6-4, 6-1.

Во втором круге Халеп встретится с Беатрис Хаддад Майа из Бразилии.