Уимблдон. Халеп стартовала с победы

Финалистка «Ролан Гаррос-2017» и по совместительству вторая ракетка мира Симона Халеп пробилась во второй круг «Уимблдона».
В дебютном матче на турнире румынка без особых проблем переиграла новозеландку Марину Эракович. Матч продолжался 1 час и 15 минут и закончился в 2 сетах: 6-4, 6-1.
Во втором круге Халеп встретится с Беатрис Хаддад Майа из Бразилии.
Источник — Sport.ua
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