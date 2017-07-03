Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Стаховский бьет Беннето и выходит во второй круг

Украинский теннисист одержал непростую победу над французским спортсменом

  • 03.07.2017 19:56
  • 479 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу над французом Жюльеном Беннето и вышел во второй круг Уимблдона. Поединок продолжался четыре сета: 6/3, 7/6, 2/6, 6/2.

Оба теннисиста начали первый сет без раскачки. При счете 1-1 Стаховский уступил свою подачу, но сразу же сделал обратный брейк. До счета 3-3 ситуация на корте не менялась, а дальше украинец шокировал соперника и выиграл 3 гейма подряд. Победа Стаховского со счетом 6-3.

Вторая партия началась спокойнее, первый брейк сделал Беннето при том же счете 3-3. Спустя некоторое время Стаховский выровнял ситуацию и довел партию до тай-брейка, на котором продолжилась ожесточенная борьба за победу. И все-таки украинцу удалось склонить чашу весов в свою пользу: 10-8.

Третий сет ознаменовался ранним брейком Беннето. При счете 4:2 француз сделал еще один брейк на подаче Стаховского и записал партию в свой актив.

Но в четвертом сете Стаховский сломил сопротивление соперника и уверенно выиграл 6-2, обеспечив себе путевку во второй раунд соревнований.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.