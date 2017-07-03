Уимблдон. Стаховский бьет Беннето и выходит во второй круг

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу над французом Жюльеном Беннето и вышел во второй круг Уимблдона. Поединок продолжался четыре сета: 6/3, 7/6, 2/6, 6/2.

Оба теннисиста начали первый сет без раскачки. При счете 1-1 Стаховский уступил свою подачу, но сразу же сделал обратный брейк. До счета 3-3 ситуация на корте не менялась, а дальше украинец шокировал соперника и выиграл 3 гейма подряд. Победа Стаховского со счетом 6-3.

Вторая партия началась спокойнее, первый брейк сделал Беннето при том же счете 3-3. Спустя некоторое время Стаховский выровнял ситуацию и довел партию до тай-брейка, на котором продолжилась ожесточенная борьба за победу. И все-таки украинцу удалось склонить чашу весов в свою пользу: 10-8.

Третий сет ознаменовался ранним брейком Беннето. При счете 4:2 француз сделал еще один брейк на подаче Стаховского и записал партию в свой актив.

Но в четвертом сете Стаховский сломил сопротивление соперника и уверенно выиграл 6-2, обеспечив себе путевку во второй раунд соревнований.