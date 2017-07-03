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Уимблдон. Нисикори без проблем прошел первый круг

Японец не оставил шансов итальянцу Чеккинато

  • 03.07.2017 16:40
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Getty Images. Кэй Нисикори,
© Getty Images. Кэй Нисикори,

Сегодня стартовали матчи первого круга на «Уимблдоне». С места в карьер начал 9 в мировом рейтинге Кэй Нисикори.

Матч первого круга японец выиграл всего за 1 час и 13 минут. В трех сетах был деклассирован итальянец Марко Чеккинато: 6-2, 6-2, 6-0.

В следующем раунде Нисикори является потенциальным соперником Сергея Стаховского, который сейчас играет свой матч против француза Жульена Беннето.

Источник — Sport.ua

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