Сегодня стартовали матчи первого круга на «Уимблдоне». С места в карьер начал 9 в мировом рейтинге Кэй Нисикори.
Матч первого круга японец выиграл всего за 1 час и 13 минут. В трех сетах был деклассирован итальянец Марко Чеккинато: 6-2, 6-2, 6-0.
В следующем раунде Нисикори является потенциальным соперником Сергея Стаховского, который сейчас играет свой матч против француза Жульена Беннето.
72 minutes.@keinishikori wasted no time in reaching the secound round of #Wimbledon... pic.twitter.com/PhVGomOGPL— Wimbledon (@Wimbledon) 3 липня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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