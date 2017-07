Сегодня стартовали матчи первого круга на «Уимблдоне». С места в карьер начал 9 в мировом рейтинге Кэй Нисикори.

Матч первого круга японец выиграл всего за 1 час и 13 минут. В трех сетах был деклассирован итальянец Марко Чеккинато: 6-2, 6-2, 6-0.

В следующем раунде Нисикори является потенциальным соперником Сергея Стаховского, который сейчас играет свой матч против француза Жульена Беннето.

72 minutes.@keinishikori wasted no time in reaching the secound round of #Wimbledon... pic.twitter.com/PhVGomOGPL