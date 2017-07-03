Уимблдон. Свитолина обыграла Барти и вышла во второй круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела первый круг «Уимблдона». В дебютном матче на турнире она обыграла австралийку Эшли Барти.
В первом сете при счете 1:1 теннисистки сделали по брейку. Но Барти на этом не остановилась и вырвала еще одну подачу Свитолиной. Далее борьба велась в каждом гейме, но преимущество австралийки расстаяло лишь в 10 гейме – 5:5 в партии. В следующем розыгрыше украинка отыграла скрытый сетбол на своей подаче и взяла следующую подачу соперницы – 7:5 в пользу Свитолиной! Фантастика!
Во втором сете продолжилась напряженная борьба за каждую подачу. После первых 2 геймов теннисистки очень долго не могли решить кому все же достанется подача Свитолиной, но украинка все же заработала очко. При счете 3:2 в пользу украинки матч был приостановлен из-за дождя.
Напомним, букмекеры отдавали победу в этом матче как раз автралийке.
Into the 2d round 👊 @ElinaSvitolina #Wimbledon #tennis #Ukraine #WTA pic.twitter.com/d88JFFHJFj— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 3 июля 2017 г.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Отметим, что Элина Свитолина в 20-й раз в своей карьере стартовала в основе турнира Большого Шлема. Дальше второго круга на Уимблдоне украинке ранее не удавалось пройти.
Всем кто плюсанул про Элину за "хорошо, что вылетит в первом круге", плюнуть вам хочется в лицо. Псевдоболелы. Все шансы у Элины! Вперёд к победе!
Дивно але я погоджувався з цим чуваком на рахунок песимізму наших аксакалів тенісу Вірив в Еліну! Брав в експрес її перемогу....
завози капусту!
А так с таким же успехом можно говорить, что судьба игры была решена на тай-брейке..
По порядку. В первом сете соперницы долго привыкали к покрытию, следствием чего стало множество ошибок с вроде бы простых мячей, но с неожиданными отскоками. Лучше с привыканием справилась Барти, но при счете 5:3 в ее игре наступил спад, чем воспользовалась Элина, взяв четыре гейма подряд и сет впридачу. А на вторую партию уже Свитолина вышла заряженной, легко взяла свою подачу и имела все шансы сделать брейк, но не сложилось. Тем не менее, она вела игру до счета 3:2 в свою пользу, когда пошел дождь. Но еще до остановки игры во время перехода Элина вызвала врача, ее явно начал беспокоить больной ахилл. Все же после возобновления матча Свитолина сделала брейк и имела на своей подаче 40:15. И все же Барти смогла сделать обратный брейк. Элине с трудом удалось довести игру до тай-брейка, было видно, насколько ей тяжело передвигаться. По большому счету Барти играла сама с собой, причем без особых успехов. Очень много австралийка ошибалась при исполнении решающих ударов в розыгрышах. Это отразилось на тай-брейке, Свитолина постоянно вела 2-3 мяча. А при счете 6:3 и тройном матчболе начался ужас для болельщиков. Элина умудрилась растерять преимущество, но еще трижды на ошибках Барти Свитолина выходила вперед, и только с шестого матчбола при очередном ударе в сетку австралийки игру удалось завершить в свою пользу.
О характере Элины, возможно, еще будут слагать легенды, но с конкретного турнира нужно сниматься. Никому не нужны подвиги в первых кругах, если их итогом станет долгое лечение. К любимому хардовому сезону нужно подходить с хорошим самочувствием, чтобы попадать в Сингапур в этом году и продолжать двигаться к мечте - первому месту в рейтинге. Да, соперница для второго круга - Скьявоне - довольно удобная, но здоровье гораздо важнее. Хотелось бы узнать, что Элина скажет об этом на пресс-конференции.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.