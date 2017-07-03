Уимблдон. Свитолина обыграла Барти и вышла во второй круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела первый круг «Уимблдона». В дебютном матче на турнире она обыграла австралийку Эшли Барти.

В первом сете при счете 1:1 теннисистки сделали по брейку. Но Барти на этом не остановилась и вырвала еще одну подачу Свитолиной. Далее борьба велась в каждом гейме, но преимущество австралийки расстаяло лишь в 10 гейме – 5:5 в партии. В следующем розыгрыше украинка отыграла скрытый сетбол на своей подаче и взяла следующую подачу соперницы – 7:5 в пользу Свитолиной! Фантастика!

Во втором сете продолжилась напряженная борьба за каждую подачу. После первых 2 геймов теннисистки очень долго не могли решить кому все же достанется подача Свитолиной, но украинка все же заработала очко. При счете 3:2 в пользу украинки матч был приостановлен из-за дождя.

После возобновления матча Свитолина сделала брейк и лидировала на своей подаче, но Барти смогла отыграться и сравнять счет в партии – 4:4. Партия плавно перешла на тай-брейк.

На тай-брейке украинка сразу же захватила лидерство до счета 6:6 постоянно вела в счете, не реализовав несколько матчболов. А дальше начались качели: еще три нереализованных матчбола и долгожданное победное очко. Браво, Элина!

Во втором круге Свитолина сыгрет проти 37-летней итаьянки Франчески Скьявоне, которая в первом круге сокрушила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу (6-1, 6-1). Далее второго круга на «Уимблдоне» Свитолина еще не проходила.