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Уимблдон. Свитолина обыграла Барти и вышла во второй круг

Вопреки прогнозам, украинка преодолела первый раунд турнира

  • 03.07.2017 18:02
  • 1646 просмотров
  • 10 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела первый круг «Уимблдона». В дебютном матче на турнире она обыграла австралийку Эшли Барти.

В первом сете при счете 1:1 теннисистки сделали по брейку. Но Барти на этом не остановилась и вырвала еще одну подачу Свитолиной. Далее борьба велась в каждом гейме, но преимущество австралийки расстаяло лишь в 10 гейме – 5:5 в партии. В следующем розыгрыше украинка отыграла скрытый сетбол на своей подаче и взяла следующую подачу соперницы – 7:5 в пользу Свитолиной! Фантастика!

Во втором сете продолжилась напряженная борьба за каждую подачу. После первых 2 геймов теннисистки очень долго не могли решить кому все же достанется подача Свитолиной, но украинка все же заработала очко. При счете 3:2 в пользу украинки матч был приостановлен из-за дождя.

После возобновления матча Свитолина сделала брейк и лидировала на своей подаче, но Барти смогла отыграться и сравнять счет в партии – 4:4. Партия плавно перешла на тай-брейк.
 
На тай-брейке украинка сразу же захватила лидерство до счета 6:6 постоянно вела в счете, не реализовав несколько матчболов. А дальше начались качели: еще три нереализованных матчбола и долгожданное победное очко. Браво, Элина!
Напомним, букмекеры отдавали победу в этом матче как раз автралийке.
 
Во втором круге Свитолина сыгрет проти 37-летней итаьянки Франчески Скьявоне, которая в первом круге сокрушила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу (6-1, 6-1). Далее второго круга на «Уимблдоне» Свитолина еще не проходила.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    fairplay
      fairplay, 03.07.2017 18:06
    +2
    Элину с первой победой! Уверен был, что и на траве она обыграет Барти Эшли как давеча на Кубке Федерации!
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    fairplay
      fairplay, 03.07.2017 18:07
    +2
    Единственное. что могло что-то изменить и в итоге внесло некоторую сумятицу - дождевая пауза. Но и тут Свитолина взяла в итоге все под контроль
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    andrijooo
      andrijooo, 03.07.2017 18:08
    0
    Во втором раунде нашу теннисистку ждет противостояние с ветераном тура - 37-летней Франческой Скьявоне. Итальянка в своем стартовом матче отдала всего два гейме Мэнди Минелле из Люксембурга. В рейтинге WTA на данный момент Скьявоне занимает 72-е место. В 2014-м году девушки провели свой единственный очный поединок: в полуфинале турнира Элина обыграла свою соперницу в трех сетах.

    Отметим, что Элина Свитолина в 20-й раз в своей карьере стартовала в основе турнира Большого Шлема. Дальше второго круга на Уимблдоне украинке ранее не удавалось пройти.
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    fairplay
      fairplay, 03.07.2017 18:09
    -1
    Скьявоне слаба на траве
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    Andy Van
    Andy Van, 03.07.2017 18:09
    0
    Вообще-то Барти отыграла 5 матч-боллов, внимательней матч надо было смотреть)))
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    Remark79
      Remark79, 03.07.2017 18:14
    +2
    Олег Сергеич, 02.07.2017 18:12 +1


    Всем кто плюсанул про Элину за "хорошо, что вылетит в первом круге", плюнуть вам хочется в лицо. Псевдоболелы. Все шансы у Элины! Вперёд к победе!

    Дивно але я погоджувався з цим чуваком на рахунок песимізму наших аксакалів тенісу Вірив в Еліну! Брав в експрес її перемогу....
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 03.07.2017 18:17
    +1
    досмотрел до брейка на 5.5 в первом сете...

    завози капусту!
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    fairplay
      fairplay, 03.07.2017 18:19
    0
    Andy Van, а 5 матч-боллов это не игра под контролем Свитолиной. Это характеризует ее как цепкую соперницу, но в этот раз не более.
    А так с таким же успехом можно говорить, что судьба игры была решена на тай-брейке..
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    a-z667
      a-z667, 03.07.2017 18:25
    0
    Тяжеловато ей было,пипец с 6го матчбола выиграла.Всё на нервах,но победа есть победа и в психологическом плане должна пойти Элине на пользу...Удачи в следующих стадиях!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.07.2017 18:26
    +1
    Вот это характер! Выцарапать матч при том, что последние геймы играла, похоже, через дикую боль! Элина, конечно, нереальный боец, просто респект.
    По порядку. В первом сете соперницы долго привыкали к покрытию, следствием чего стало множество ошибок с вроде бы простых мячей, но с неожиданными отскоками. Лучше с привыканием справилась Барти, но при счете 5:3 в ее игре наступил спад, чем воспользовалась Элина, взяв четыре гейма подряд и сет впридачу. А на вторую партию уже Свитолина вышла заряженной, легко взяла свою подачу и имела все шансы сделать брейк, но не сложилось. Тем не менее, она вела игру до счета 3:2 в свою пользу, когда пошел дождь. Но еще до остановки игры во время перехода Элина вызвала врача, ее явно начал беспокоить больной ахилл. Все же после возобновления матча Свитолина сделала брейк и имела на своей подаче 40:15. И все же Барти смогла сделать обратный брейк. Элине с трудом удалось довести игру до тай-брейка, было видно, насколько ей тяжело передвигаться. По большому счету Барти играла сама с собой, причем без особых успехов. Очень много австралийка ошибалась при исполнении решающих ударов в розыгрышах. Это отразилось на тай-брейке, Свитолина постоянно вела 2-3 мяча. А при счете 6:3 и тройном матчболе начался ужас для болельщиков. Элина умудрилась растерять преимущество, но еще трижды на ошибках Барти Свитолина выходила вперед, и только с шестого матчбола при очередном ударе в сетку австралийки игру удалось завершить в свою пользу.
    О характере Элины, возможно, еще будут слагать легенды, но с конкретного турнира нужно сниматься. Никому не нужны подвиги в первых кругах, если их итогом станет долгое лечение. К любимому хардовому сезону нужно подходить с хорошим самочувствием, чтобы попадать в Сингапур в этом году и продолжать двигаться к мечте - первому месту в рейтинге. Да, соперница для второго круга - Скьявоне - довольно удобная, но здоровье гораздо важнее. Хотелось бы узнать, что Элина скажет об этом на пресс-конференции.
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