СВИТОЛИНА: «Сезон буду считать успешным, если завершу его в топ-5»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина расказала о развитии тенниса в Украине и целях на сезон.

- Интерес к женскому теннису, во многом, благодаря тебе, в последние годы увеличился. Уже сейчас есть юные теннисистки, которые добиваются определенных успехов - и Марта Костюк, и Дайана Ястремская. Насколько перспективно это поколение игроков, на твой взгляд?

- Очень здорово, что в женском теннисе у нас есть перспективные спортсменки, которым удается показывать хорошие результаты. Хотелось бы, чтобы мальчики тоже как-то проявили себя. Я понимаю, что это тяжело и с финансовой точки зрения. Но надеюсь, что в ближайшие несколько лет в Украине появятся спонсоры, готовые помогать развитию спортсменов и инвестировать в поездки на турниры и в тренировочный процесс. Обидно, что после Стаховского, Долгополова и Марченко очень мало мальчиков, которые в перспективе смогут их заменить. С девочками ситуация лучше, и здорово, что все они будут играть на высоком профессиональном уровне.

- Сергей Стаховский в своих интервью неоднократно подчеркивал, что государство должно повлиять на подготовку профессиональных спортсменов в Украине. Как ты считаешь, какую роль государственные структуры должны отыгрывать в развитии спортсменов?

- Мне сложно говорить об этом, но на данный момент я вижу небольшие изменения к лучшему. Могу судить только по ФедКапу - в плане организации подход стал более профессиональным. Точно можно сказать, что в Украине теннисисту подняться очень тяжело, наверное, раз в 10 сложнее, чем в Англии или Франции. В тех же Нидерландах, насколько я знаю, спортсменам тоже помогают.

- 4 победы на крупных турнирах WTA, пятая строчка в мировом рейтинге. Ты могла себе представить такой успех год назад?

- Если честно, то я верила в это. Для меня это была моя важнейшая задача. Я много работаю, чтобы достичь высоких результатов. Поэтому, я верила в свой успех и старалась, чтобы эти амбиции всегда двигали меня вперед. Очень здорово, что так сложилось и весь этот период я отыграла очень хорошо. Больше всего меня радует то, как я играю и как прогрессирую с каждым месяцем.

- Этот сезон ты для себя назовешь успешным, если...?

- Если закончу его в топ-5 рейтинга WTA и сыграю на итоговом турнире в Сингапуре.