Четвертый номер Свитолиной, квалификация Стаха и 3 команды в парах

Сегодня на кортах «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета» в Уимблдоне стартует 131-й розыгрыш самого старого теннисного турнира.

Украинцы получили по три представителя нашей страны в каждом из одиночных разрядов, а также три команды в парном женском разряде.

Женщины

Элина Свитолина. 5-е место в рейтинге WTA на момент начала турнира.

Свитолина впервые в карьере посеяна на турнире «Большого шлема» под четвертым номером.

В отличие от котировок перед Ролан Гаррос, Элина Свитолина не является фаворитом предстоящего турнира, букмекеры отводят украинке максимум четвертый круг. В принципе, такие расклады не удивительны, трава не является любимым покрытием Свитолиной, да и сама харьковчанка последние недели лечилась от травмы, что даже ставило ее участие на турнире под угрозу.

Первой соперницей Элины на турнире будет австралийка Эшли Барти, с которой украинка уже встречалась в Кубке Федерации в этом году, победив соперницу в трех сетах.

В случае удачного выступления на турнире Элина сможет претендовать на звание первой ракетки мира!

Леся Цуренко. 35-е место в рейтинге WTA на момент начала турнира.

Второму номеру Украины Лесе Цуренко предстоит встреча с немкой Юлией Гергес (45). В текущем сезоне соперницы уже встречались дважды, счет пока 1:1, а общий счет противостояния 2:1 в пользу киевлянки.

Катерина Бондаренко. 111-е место в рейтинге WTA на момент начала турнира.

Бывший первый номер Украины Катерина Бондаренко встретится в стартовом поединке турнира с бельгийкой Яниной Викмайер. Соперницы хорошо знают друг друга, проведя шесть личных встреч между собой, счет равный 3:3.

Мужчины

Александр Долгополов. 88-е место в рейтинге ATP на момент начала турнира.

У лучшего на данный момент теннисиста Украины самый серьезный соперник из всех, кто достался нашим – Роджер Федерер. Живая легенда мирового тенниса, который несмотря на свои почти 36 все еще держится в элите мирового тенниса – пятое место в рейтинге.

С Федерером у Долгополова отношения не самые лучшие – 0:3 по личным встречам.

Кстати, четыре года назад во втором раунде Уимблдона Сергей Стаховский одержал свою главную победу в карьере, выбив Федерера из борьбы.

Илья Марченко. 117-е место в рейтинге ATP на момент начала турнира.

Марченко попал в основную сетку через квалификацию, но соперник у него попроще, нежели у Долгополова, попавшего в сетку напрямую. Дончанин в первом круге встретится с чехом Иржи Веселы (46). Для соперников это дебютная встреча друг с другом.

Сергей Стаховский. 122-е место в рейтинге ATP на момент начала турнира.

Героически преодолевший квалификацию (болезнь, матч-болы) Сергей Стаховский в девятый раз сыграет на Уимблдоне в основной сетке. В первом раунде сразится с Жюльеном Беннето. По личным встречам Стаховский лидирует 3:1.

Парный разряд. Женщины.

Л. Киченок/Цуренко – Юрак/Цян

К. Бондаренко/Крунич – Бертенс/Ларссон

Н. Киченок/Савчук – Линетт/Санчес

Первый соревновательный день. Старт игрового дня в 13:30 по киевскому времени.

Корт №3. Второй запуск. Эшли Барти - Элина Свитолина (4)

Корт №6. Третий запуск. Иржи Веселы - Илья Марченко

Корт №8. Второй запуск. Жюльен Беннето - Сергей Стаховский

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