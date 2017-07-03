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Рейтинг ATP. Маррей лидирует, Долгополов - 88-й

Позиции украинцев в рейтинге пока не радуют

  • 03.07.2017 09:16
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Британец Энди Маррей остается лидером мирового рейтинга, гласит обновленый рейтинг ATP.

Следом за британцем идет Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка и Новак Джокович.

Лучшим среди украинцев является Александр Долгополов, расположившийся на 88-й позиции. Илья Марченко (117) и Сергей Стаховский (122) держатся около сотни сильнейших.

Источник — Sport.ua

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