Рейтинг ATP. Маррей лидирует, Долгополов - 88-й

Британец Энди Маррей остается лидером мирового рейтинга, гласит обновленый рейтинг ATP.
Следом за британцем идет Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка и Новак Джокович.
Лучшим среди украинцев является Александр Долгополов, расположившийся на 88-й позиции. Илья Марченко (117) и Сергей Стаховский (122) держатся около сотни сильнейших.
Источник — Sport.ua
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