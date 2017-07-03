Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Кербер лидирует

В понедельник, перед стартом Уимблдона, был обновлен рейтинг теннисисток WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохраняет за собой пятое место в мировом рейтинге, Леся Цуренко также не сменила позицию, она 35-я.

А вот Катерина Бондаренко одну строчку потеряла – 112-е место.

Лидирует в рейтинге Анжелик Кербер, за ней Халеп, Плишкова и Уильямс.