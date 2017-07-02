Эшли БАРТИ: «Свитолина в этом году играет в феноменальный теннис»

21-летняя австралийка поделилась мыслями о предстоящем поединке с лидером украинского тенниса в первом раунде Уимблдона.

«Мне, безусловно, предстоит очень тяжелое противостояние, Элина в этом году играет просто в феноменальный теннис. На данный момент она проводит свой лучший сезон, но тем не менее я в большом ожидании от этого матча. Мне нравится выходить на эти корты и я надеюсь, что смогу выполнить задуманное и дать бой.



В феврале на Кубке Федерации, как я чувствую, у нас получился хороший матч и я точно смогла оставаться в игре. Так что, я думаю, что могу изменить несколько вещей и попробовать использовать особенности травяного покрытия как можно лучше для себя. Ни для кого не секрет, что на траве мне нужно хорошо подавать и использовать резанные удары, чтобы создавать себе возможности пробивать с форхэнда. Тогда я смогу контролировать корт. Это то, что я постараюсь сделать.



Весь сезон я выступаю хорошо и показываю стабильный теннис на протяжении этого года. Моя первая победа над соперницей из топ-20 (против Гарбинье Мугурусы в Бирмингеме) - это был вопрос времени. Для меня это был очень волнующий опыт. Сейчас я чувствую себя отлично, на траве мне очень комфортно и я готова к старту Уимблдона».



Во время травяного сезона Барти дошла до одиночного четвертьфинала в Ноттингеме и финала в Бирмингеме, а также взяла парный титул в Бирмингеме и стала финалисткой в Истборне (в дуэте с Кейси Деллакуа).



Поединок Элина Свитолина - Эшли Барти в первом круге Уимблдона состоится завтра, вторым запуском на корте №3 (начало игрового дня в 11:30 по местному времени / 13:30 по Киеву).