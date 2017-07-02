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Украинка стала чемпионкой турнира второй категории в Германии

Виктория Дема выиграла дебютный одиночный титул ITF Juniors в карьере

  • 02.07.2017 17:58
  • 277 просмотров
  • 1 комментария
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btu.org.ua
© btu.org.ua

В финальном матче соревнований в Гладбеке 16-летняя уроженка Киева, посеянная под седьмым номером, уверенно обыграла 14-летнюю датскую теннисистку Клару Таусон: 6:3, 6:2.

Отметим, что на протяжении турнирной недели Дема не проиграла ни одного сета своим соперницам, а завоёванный одиночный титул стал для украинки первым в её юниорской карьере.

Путь к победе:
R1: Ноа Крзнарич (Хорватия) 6:4, 6:2
R2: Мара Гут (Германия, WC) 6:3, 6:2
QF: Элизабет Мандлик (США, 4) 2:1 (отказ)
SF: Василики Карвуни (Греция) 6:4, 7:6(5)
FR: Клара Таусон (Дания) 6:3, 6:2

После победы Виктория прокомментировала по поводу своего выступления в Гладбеке.

- Я со своим папой (он же и является моим тренером) поставили на этот турнир определённые задачи. С каждой соперницей в каждом матче я старалась придерживаться своего стиля игры, а когда вышла в финал, знала, что я его не отдам. Я настраивалась только на победу.

В этом году я провела много турниров, а на последних проигрывала только чемпионкам, поэтому мы с папой проанализировали ошибки, которые я допускала, и здесь я старалась уже не повторять их. С Таусон я уже встречалась раньше, поэтому знала, как она будет играть, и придерживалась своей тактики.

Самим турниром я очень довольна, организаторы делали всё, чтобы игрокам было комфортно. Корты находяться в парковой зоне, имеют очень хороший дренаж, так что даже частые дожди не мешали проведению матчей.

За победу на соревнованиях в Германии наша теннисистка заработала сто очков, восемьдесят из которых пойдут в зачёт юниорского рейтинга ITF и позволят ей дебютировать в Топ-100.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 02.07.2017 18:15
    0
    С девчатами-юниорками у нас все в порядке, чего не скажешь о мужском юниорском и взрослом теннисе.
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