Денис Молчанов проиграл в парном полуфинале турнира в Милане

То е так, пане! Розхуярим сепарський Донбас (разом з усією інфраструктурою та населенням), а по...

Смотрю тебя это тронуло больше всех,тебя что бьют часто?Или ты у себя на районе зачмырённый всеми...

Нда. А я думал, что это у нас тупые комментаторы. В сравнении с этим даже Малиновский не такое уж...

Ну если чем-то не доволен в Украине, всегда можно уехать. Никто же не держит. Дорога в Россию или...

Тупий коментатор, 6 разів показали гру рукою, а він далі повтор'ює про зачепив чи не зачепив п'ят...

пенал дали за игру рукой-а соссийский типа коментатор все о ноге-тепил пля

Vladislav Pohily, 02.07.2017 17:05-Ну у нас нет таких объемов газа и нефти. Я думаю сравнивать Ро...

Ну если чем-то не доволен в Украине, всегда можно уехать. Никто же не держит. Дорога в Россию или...

А причем здесь не нравится-нравится. Пишу то что есть, как вижу картинку по телевизору, что говор...

ты чего нервничаешь дефчуська?тебя мальчики не хотят?