Денис Молчанов проиграл в парном полуфинале турнира в Милане

ASPRIA TENNIS CUP - TROFEO BCS - ATP Challenger Tour
Милан, Италия • 26 июня - 2 июля • грунт • € 43,000
В 1/2 финала на итальянском «челленджере» лидеры посева Денис Молчанов и Жонатан Эйссерик взяли всего четыре гейма у обладателей «wild card» Филиппо Бальди и Омара Джиакалоне. Дуэт из Италии оформил победу со счетом 6-0, 6-4 за 51 минуту. Украино-французской паре не удалось реализовать ни одного из трех брейкпоинтов, а их соперники использовали все четыре брейкпоинта в этой встрече.
В финале турнира Бальди и Джиакалоне не смогли навязать борьбу дуэту Томаш Беднарек / Дэвид Пэл (6-1, 6-1 в пользу польско-голландского тандема). Будущие чемпионы на старте соревнований обыграли дебютантов профессионального тура экс-футболиста Паоло Мальдини и его тренера Стефано Ландонио.
Источник — Большой теннис Украины
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