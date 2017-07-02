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Денис Молчанов проиграл в парном полуфинале турнира в Милане

Украинец остановился в шаге от финала итальянского «челленджера»

  • 02.07.2017 16:56
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overbetting.net. Денис Молчанов
© overbetting.net. Денис Молчанов

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В 1/2 финала на итальянском «челленджере» лидеры посева Денис Молчанов и Жонатан Эйссерик взяли всего четыре гейма у обладателей «wild card» Филиппо Бальди и Омара Джиакалоне. Дуэт из Италии оформил победу со счетом 6-0, 6-4 за 51 минуту. Украино-французской паре не удалось реализовать ни одного из трех брейкпоинтов, а их соперники использовали все четыре брейкпоинта в этой встрече.

В финале турнира Бальди и Джиакалоне не смогли навязать борьбу дуэту Томаш Беднарек / Дэвид Пэл (6-1, 6-1 в пользу польско-голландского тандема). Будущие чемпионы на старте соревнований обыграли дебютантов профессионального тура экс-футболиста Паоло Мальдини и его тренера Стефано Ландонио.

Источник — Большой теннис Украины

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