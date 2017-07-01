Новак Джокович выиграл турнир в Истбурне

Четвёртая ракетка мира, серб Новак Джокович, одолел француза Гаэля Монфиса, занимающего 16-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 6/3, 6/4 в финале соревнований в Истбурне.



Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За это время они допустила по одной двойной ошибке. При этом 30-летний Джокович сделал один эйс и три брейка, а его ровесник из Франции шесть раз подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах стал 13:1 в пользу серба.



За победу на турнире Aegon International Eastbourne Джокович получит 250 очков рейтинга и $113,330 призовых.