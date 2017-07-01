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Новак Джокович выиграл турнир в Истбурне

Гаэль Монфис уступил сербу в финале

  • 01.07.2017 20:09
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SkySports
© SkySports

Четвёртая ракетка мира, серб Новак Джокович, одолел француза Гаэля Монфиса, занимающего 16-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 6/3, 6/4 в финале соревнований в Истбурне.

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За это время они допустила по одной двойной ошибке. При этом 30-летний Джокович сделал один эйс и три брейка, а его ровесник из Франции шесть раз подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах стал 13:1 в пользу серба.

За победу на турнире Aegon International Eastbourne Джокович получит 250 очков рейтинга и $113,330 призовых.

Источник — Gotennis.ru

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