Каролина Плишкова выиграла турнир в Истборне

А зачем смотреть бой, в котором все известно до его начала? Могли бы хоть судью со стороны пригла...

Это тяжелый вопрос. Севидов эмоционально сказал, но все таки надо туда ехать. Банально даже показ...

Вакарчук мировая рок-звезда, если ты не знал. А точнее ОЕ

Кто такой Радио Шансон? Не знаю такого исполнителя. А если серьезно, то для меня звезд нет, ...

Вакарчук тут вообще ни при чем. Зачем сравнивать теплое с мягким. Не ведитесь на этот крото-вброс...