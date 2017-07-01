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Каролина Плишкова выиграла турнир в Истборне

Чешка в финале турнира обыграла Каролин Возняцки

  • 01.07.2017 16:57
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gotennis.ru
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Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в двух сетах обыграла датчанку Каролин Возняцки, занимающую шестую строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в финале турнира в Истбурне.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 25-летняя Плишкова сделала десять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 26-летняя Возняцки один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу датчанки.

За победу на соревнованиях Aegon International Eastbourne Плишкова получит 470 рейтинговых очков и $140,400 призовых.

Источник — Gotennis.ru

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