Каролина Плишкова выиграла турнир в Истборне

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в двух сетах обыграла датчанку Каролин Возняцки, занимающую шестую строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 в финале турнира в Истбурне.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 25-летняя Плишкова сделала десять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 26-летняя Возняцки один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу датчанки.
За победу на соревнованиях Aegon International Eastbourne Плишкова получит 470 рейтинговых очков и $140,400 призовых.
Источник — Gotennis.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.