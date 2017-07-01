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Уимблдон. Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде

Савчук, Цуренко, Бондаренко и сестры Киченок сыграют матчи первого круга 5 июня

  • 01.07.2017 11:44
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Уимблдон. Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде
В женском парном разряде на «Уимблдоне» выступит пять украинских теннисисток.
 
Людмила Киченок и Леся Цуренко в первом круге сыграют с Дарьей Юрак (Хорватия) и Ван Цян (Китай).
 
Катерина Бондаренко и Александра Крунич (Сербия) встретятся с Кики Бертенс (Нидерланды) и Юханну Ларссон (Швеция).
 
Надежда Киченок и Ольга Савчук сыграют против Магды Линетт (Польша) и Марии Санчес (США).
 
Матчи первого круга пройдут в среду, 5 июня.

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