Уимблдон. Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде

В женском парном разряде на «Уимблдоне» выступит пять украинских теннисисток.
Людмила Киченок и Леся Цуренко в первом круге сыграют с Дарьей Юрак (Хорватия) и Ван Цян (Китай).
Катерина Бондаренко и Александра Крунич (Сербия) встретятся с Кики Бертенс (Нидерланды) и Юханну Ларссон (Швеция).
Надежда Киченок и Ольга Савчук сыграют против Магды Линетт (Польша) и Марии Санчес (США).
Матчи первого круга пройдут в среду, 5 июня.
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