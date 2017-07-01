Портсмут. Киченок уступила в финале парного разряда

Украинка Людмила Киченок в паре со швейцаркой Викторией Голубич уступила в финале 100-тысячника в Великобритании.
В решающем матче соревнований украино-швейцарский дуэт проиграл японо-китайской паре Шуко Аоямой и Ян Чжаосюань в трех сетах : 7-6(7), 3-6, 8-10.
Добавим, что теннисистки в день финала также сыграли и полуфинальный поединок.
Источник — Sport.ua
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