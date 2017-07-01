Элина СВИТОЛИНА: «Первым делом дома обнимаю родителей и иду к бабушке»

Интервью первой ракетки Украины из свежего выпуска журнала «Tennis Head».
- Первая вещь, которую вы делаете, когда попадаете домой?
- Я обнимаю родителей и потом иду повидаться с бабушкой, она всегда готовит много еды. Я сажусь за стол, мы едим и говорим обо всем на свете.
- Можете ли вы вспомнить, на что потратили свои первые призовые деньги?
- Я купила себе телефон. Это было давно и я очень хотела мобильный. Я старалась накопить денег и, когда выиграла первый матч, то сказала себе, «давай, сделай это, ты заслужила».
- Что вам больше всего нравится в тренировках?
- Тяжело тренироваться, отдаваться на все 100% и расширять собственные границы. Это действительно весело, когда ты можешь побить свой же рекорд.
- Какие ощущения, когда можешь поднять 100-килограммовую штангу?
- Когда ты знаешь технику выполнения, то нормальные, я много над этим работаю.
- Занимаетесь ли йогой?
- Да. Зависит от времени года. Обычно я выполняю несколько упражнений каждое утро, чтобы хорошо прочувствовать свое тело и быть на 100% бодрой.
- Любимая еда?
- Мексиканская. Бурито и начоc я могу есть каждый день.
- Вы всегда носили длинные волосы?
- Да, всегда. Мне нравятся короткие прически, но я выгляжу лучше с длинными волосами, как мне многие говорят.
- У вас есть любимый комплект формы?
- Мне понравилась форма для Ролан Гаррос, но вообще вся экипировка мне нравится. Мне по вкусу цвета, всегда есть что-то особенное, что-то яркое. Всегда интересно посмотреть, какие идеи возникнут у дизайнеров «Nike».
- На что бы вы потратили 100 миллионов долларов?
- Однозначно я бы сделала пожертвования в украинские школы и какие-то другие проекты в Украине. Думаю, это важно, если занимаешься какой-то благотворительностью, то начинать со своей страны.
- Самое лучшее, что есть в Украине?
- Еда!
- Любимый вид спорта, который вам нравится смотреть?
- Футбол.
- Любимый игрок, чьи матчи вы смотрите?
- Когда я была младше, то это был Андре Агасси. Сейчас есть много теннисистов, за матчами которых интересно наблюдать.
- Это правда, что раньше вы бы были не прочь заняться боксом и почему?
- Да, возможно. Что-то есть во всей этой атмосфере. Она заводит тебя - такой это вид спорта. Я с удовольствием смотрю бои. Со своим тренером по физической подготовке я выполняю некоторые упражнения из бокса.
- У вас есть любимое воспоминание, связанное с Уимблдоном?
- Я помню свой юниорский финал в 2012-м году, где меня просто разгромили. Но после этого я поняла, что в таких важных матчах как финал, нужно просто делать свое дело и не просто ждать чего-то от своего соперника.
- Вы когда-нибудь забывали что-нибудь взять с собой на корт?
- Несколько раз. Как-то в клубе я забыла свою обувь и моему тренеру нужно было пойти туда и забрать ее.
- Что означают татуировки на вашей руке?
- Одна (на правом запястье) - это символ «Ом», а вторая (сбоку на руке) - это «Carpe Diem», которая означает «Лови момент».
- Однажды вы написали твит «Наслаждайся мелочами, они - это то, что имеет значение в жизни». Какие мелочи важны для вас?
- Те, которые происходят каждый день. Иногда ты даже не представляешь, насколько тебе повезло. Надо просто наслаждаться маленькими событиями и маленькими достижениями каждый день. Существует столько всего, чему можно порадоваться.
Источник — Большой теннис Украины
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