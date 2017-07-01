Элина СВИТОЛИНА: «Первым делом дома обнимаю родителей и иду к бабушке»

Интервью первой ракетки Украины из свежего выпуска журнала «Tennis Head».

- Первая вещь, которую вы делаете, когда попадаете домой?

- Я обнимаю родителей и потом иду повидаться с бабушкой, она всегда готовит много еды. Я сажусь за стол, мы едим и говорим обо всем на свете.

- Можете ли вы вспомнить, на что потратили свои первые призовые деньги?

- Я купила себе телефон. Это было давно и я очень хотела мобильный. Я старалась накопить денег и, когда выиграла первый матч, то сказала себе, «давай, сделай это, ты заслужила».

- Что вам больше всего нравится в тренировках?

- Тяжело тренироваться, отдаваться на все 100% и расширять собственные границы. Это действительно весело, когда ты можешь побить свой же рекорд.

- Какие ощущения, когда можешь поднять 100-килограммовую штангу?

- Когда ты знаешь технику выполнения, то нормальные, я много над этим работаю.

- Занимаетесь ли йогой?

- Да. Зависит от времени года. Обычно я выполняю несколько упражнений каждое утро, чтобы хорошо прочувствовать свое тело и быть на 100% бодрой.

- Любимая еда?

- Мексиканская. Бурито и начоc я могу есть каждый день.

- Вы всегда носили длинные волосы?

- Да, всегда. Мне нравятся короткие прически, но я выгляжу лучше с длинными волосами, как мне многие говорят.

- У вас есть любимый комплект формы?

- Мне понравилась форма для Ролан Гаррос, но вообще вся экипировка мне нравится. Мне по вкусу цвета, всегда есть что-то особенное, что-то яркое. Всегда интересно посмотреть, какие идеи возникнут у дизайнеров «Nike».

- На что бы вы потратили 100 миллионов долларов?

- Однозначно я бы сделала пожертвования в украинские школы и какие-то другие проекты в Украине. Думаю, это важно, если занимаешься какой-то благотворительностью, то начинать со своей страны.

- Самое лучшее, что есть в Украине?

- Еда!

- Любимый вид спорта, который вам нравится смотреть?

- Футбол.

- Любимый игрок, чьи матчи вы смотрите?

- Когда я была младше, то это был Андре Агасси. Сейчас есть много теннисистов, за матчами которых интересно наблюдать.

- Это правда, что раньше вы бы были не прочь заняться боксом и почему?

- Да, возможно. Что-то есть во всей этой атмосфере. Она заводит тебя - такой это вид спорта. Я с удовольствием смотрю бои. Со своим тренером по физической подготовке я выполняю некоторые упражнения из бокса.

- У вас есть любимое воспоминание, связанное с Уимблдоном?

- Я помню свой юниорский финал в 2012-м году, где меня просто разгромили. Но после этого я поняла, что в таких важных матчах как финал, нужно просто делать свое дело и не просто ждать чего-то от своего соперника.

- Вы когда-нибудь забывали что-нибудь взять с собой на корт?

- Несколько раз. Как-то в клубе я забыла свою обувь и моему тренеру нужно было пойти туда и забрать ее.

- Что означают татуировки на вашей руке?

- Одна (на правом запястье) - это символ «Ом», а вторая (сбоку на руке) - это «Carpe Diem», которая означает «Лови момент».

- Однажды вы написали твит «Наслаждайся мелочами, они - это то, что имеет значение в жизни». Какие мелочи важны для вас?

- Те, которые происходят каждый день. Иногда ты даже не представляешь, насколько тебе повезло. Надо просто наслаждаться маленькими событиями и маленькими достижениями каждый день. Существует столько всего, чему можно порадоваться.