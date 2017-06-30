Уимблдон. Свитолина сыграет с Барти, Долгополов – с Федерером

Украинские теннисисты узнали соперников по первому кругу «Уимблдона».

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире Большого шлема матчем против австралийки Эшли Барти. Напомним, не так давно теннисистки встречались на Кубке Федерации в Харькове, победа осталась за украинкой.

Леся Цуренко в стартовом раунде померяется силами с Юрией Гергес из Германии. В это году будущие соперницы сыграли между собой 2 матча, счет ничейный.

Катерина Бондаренко проведет свой первый матч на «Уимблдоне» против бельгийки Янины Викмайер. Статистика встреч между теннисистками – 3:3.

Матчи первого круга будут сыграны 3-4 июля.

Добавим, что соперником Александра Долгополова станет Роджер Федерер. Имена оппонентов Марченко и Стаховского станут известны позже.