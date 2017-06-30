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Уимблдон. Свитолина сыграет с Барти, Долгополов – с Федерером

Состоялась жеребьевка первого раунда «Уимблдона»

  • 30.06.2017 13:12
  • 382 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Уимблдон. Свитолина сыграет с Барти, Долгополов – с Федерером
Украинские теннисисты узнали соперников по первому кругу «Уимблдона».
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире Большого шлема матчем против австралийки Эшли Барти. Напомним, не так давно теннисистки встречались на Кубке Федерации в Харькове, победа осталась за украинкой.
 
Леся Цуренко в стартовом раунде померяется силами с Юрией Гергес из Германии. В это году будущие соперницы сыграли между собой 2 матча, счет ничейный.
 
Катерина Бондаренко проведет свой первый матч на «Уимблдоне» против бельгийки Янины Викмайер. Статистика встреч между теннисистками – 3:3.
 
Матчи первого круга будут сыграны 3-4 июля.
 
Добавим, что соперником Александра Долгополова станет Роджер Федерер. Имена оппонентов Марченко и Стаховского станут известны позже.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 30.06.2017 13:34
    0
    Важко сказати чого можна очікувати на турнірі від Елінки, головне щоб молодий організм подолав усі травми і вже на харді ми побачили переможну українку зразка першої половини поточного сезону.

    Ну а Долго вже на старті приплив, Федя навіть у своїй якісь там енній по рахунку молодості майже нездоланний бар'єр.
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 30.06.2017 13:42
    0
    Оо о.. Чи не нвйгірша з можливих суперниць.
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