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ФОТО ДНЯ: Свитолина и Савчук побывали на вечеринке WTA

Украинские тенниситки вышли в свет на каблуках и в шикарных платьях

  • 30.06.2017 12:57
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WTA. Рис Топли и Элина Свитолина
© WTA. Рис Топли и Элина Свитолина

Вчера состоялась официальная вечеринка WTA, которая предшествовала старту «Уимблдона». Лучшие теннисистки мира облачились в красивые платья и позировали перед камерами.

Среди участниц вечеринки были Элина Свитолина и Ольга Савчук. Первая ракетка Украины прибыла на мероприятие в компании своего бойфренда Риса Топли.

 

Last night at @wta Pre-Wimbledon party 🎉 Big thanks to @swarovski for awesome accessories 💃🏼 • @poustovit 👗 • @ulyssenardinofficial

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

 

Pre Wimbledon players party 🎉 #gokroshki #goukraine #teamukraine

Допис, поширений Olga Savchuk (@olgasavchuk87)

Источник — Sport.ua

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