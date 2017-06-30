ФОТО ДНЯ: Свитолина и Савчук побывали на вечеринке WTA

Вчера состоялась официальная вечеринка WTA, которая предшествовала старту «Уимблдона». Лучшие теннисистки мира облачились в красивые платья и позировали перед камерами.

Среди участниц вечеринки были Элина Свитолина и Ольга Савчук. Первая ракетка Украины прибыла на мероприятие в компании своего бойфренда Риса Топли.