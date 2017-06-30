Илья Марченко: «Мне не очень понравилась атмосфера на трибунах»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал выход в основную сетку «Уимблдона».
- Какой была атмосфера на трибунах?
- Мне она не очень понравилась. Болельщики болели односторонне, причем очень односторонне. Они хлопали и кричали на каждый победный розыгрыш британца и на каждую мою ошибку, в то время, когда я делал виннерс, хлопал в основном мой тренер в одиночестве. Максимум – еще пару человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Марченко завоевал путевку в основную сетку. .
Источник — Xsport
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