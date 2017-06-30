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Илья Марченко: «Мне не очень понравилась атмосфера на трибунах»

Украинский теннисист прокомментировал свой выход в основную сетку «Уимблдона»

  • 30.06.2017 11:03
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sportstarlive.com. Илья Марченко
© sportstarlive.com. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал выход в основную сетку «Уимблдона».
 
- Какой была атмосфера на трибунах?
- Мне она не очень понравилась. Болельщики болели односторонне, причем очень односторонне. Они хлопали и кричали на каждый победный розыгрыш британца и на каждую мою ошибку, в то время, когда я делал виннерс, хлопал в основном мой тренер в одиночестве. Максимум – еще пару человек. 
Напомним, ранее сообщалось, что Марченко завоевал путевку в основную сетку. .

Источник — Xsport

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