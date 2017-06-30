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Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

В отчете полиции теннисистка признана виновницей аварии

  • 30.06.2017 10:54
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news18.com. Винус Уильямс
© news18.com. Винус Уильямс
11-я ракетка мира Винус Уильямс попала в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
 
9-го июня теннисистка на своем внедорожнике пересекала перекресток в одном из штатов Флориды, когда в ее машину въехал другой автомобиль. Пассажир той машины - 78-летний Джером Барсон - был госпитализирован, однако скончался спустя 14 дней. Супруга Барсона, которая находилась за рулем, сумела выжить. Как сообщают врачи, на данный момент угрозы ее жизни нет.
 
В отчете полиции теннисистка признана виновницей аварии, поскольку не пропустила второй автомобиль. При этом в крови американки не было алкоголя и наркотиков. Также она не пользовалась за рулем электронными устройствами.
 
Пока неизвестно, что ждет американку в дальнейшем. В понедельник она должна выступить на Уимблдоне.
 
Напомним, ранее сообщалось, что младшая сестра Винус - Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair.

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