Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

11-я ракетка мира Винус Уильямс попала в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

9-го июня теннисистка на своем внедорожнике пересекала перекресток в одном из штатов Флориды, когда в ее машину въехал другой автомобиль. Пассажир той машины - 78-летний Джером Барсон - был госпитализирован, однако скончался спустя 14 дней. Супруга Барсона, которая находилась за рулем, сумела выжить. Как сообщают врачи, на данный момент угрозы ее жизни нет.

В отчете полиции теннисистка признана виновницей аварии, поскольку не пропустила второй автомобиль. При этом в крови американки не было алкоголя и наркотиков. Также она не пользовалась за рулем электронными устройствами.

Пока неизвестно, что ждет американку в дальнейшем. В понедельник она должна выступить на Уимблдоне.