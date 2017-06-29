Уимблдон. Стаховский выиграл 5-сетовый финал квалификации

Сергей Стаховский стал вторым украинцем, который сыграет в основной сетке «Уимблдона». Ранее стал вторым украинцем, который сыграет в основной сетке «Уимблдона». Ранее финал отбора выиграл Илья Марченко

В главном матче квалификационного турнира Стаховский поиграл два тай-брейка, но все же смог дожать японца Тацума Ито. В финальной партии украинец сделал брейк в 13 гейме и не оставил шансов сопернику на своей подаче: 6-3, 6-7(1), 6-7(6), 6-4, 8-6.

Таким образом, Стаховский в восьмой раз подряд сыграет в основной сетке «Уимблдона».