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Уимблдон. Стаховский выиграл 5-сетовый финал квалификации

Украинский теннисист заставил здорово понервничать украинских болельщиков

  • 29.06.2017 19:39
  • 890 просмотров
  • 1 комментария
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btu.org.ua. Сергей Стаховский.
© btu.org.ua. Сергей Стаховский.
Сергей Стаховский стал вторым украинцем, который сыграет в основной сетке «Уимблдона». Ранее финал отбора выиграл Илья Марченко.
 
В главном матче квалификационного турнира Стаховский поиграл два тай-брейка, но все же смог дожать японца Тацума Ито. В финальной партии украинец сделал брейк в 13 гейме и не оставил шансов сопернику на своей подаче: 6-3, 6-7(1), 6-7(6), 6-4, 8-6.
 
Таким образом, Стаховский в восьмой раз подряд сыграет в основной сетке «Уимблдона».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 29.06.2017 21:06
    0
    Четыре с половиной часа игры. Будучи помоложе, Стах славился победами в подобных тяжелейших матчах. Теперь они случаются все реже, да и то с игроками конца второй сотни. Но все же, победил, вышел в основу Уимблдона - уже хорошо.
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