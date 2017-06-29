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Уимблдон. Марченко завоевал путевку в основную сетку

В финале квалификации украинец обыграл британца Маркуса Уиллиса

  • 29.06.2017 19:22
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sportstarlive.com. Илья Марченко
© sportstarlive.com. Илья Марченко
Украинец Илья Марченко прошел сито квалификации на «Уимблдоне».
 
В финале отбора украинский теннисист не без проблем одолел британца Маркуса Уиллиса. По ходу матча оба спортсмена обращаться за помощью к физиотерапевту.
 
Поединок продолжался 2 часа и закончился в трех сетах: 6-4, 6-1, 7-6(4).

Источник — Sport.ua

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