22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени.
Указ подписал Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции и в благодарность за вклад в развитие Украины и высокий профессионализм.
Элина – член национальной женской сборной по теннису, первая ракетка Украины и пятая ракетка мира (№5 в рейтинге WTA).
В этом году Элина завоевала уже четыре титула – в Дубае, Риме, Стамбуле и Тайбэе.
Источник — Facebook.com
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