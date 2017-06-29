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Элина Свитолина награждена орденом За заслуги III степени

Петр Порошенко наградил спортсменку за вклад в развитие Украины

  • 29.06.2017 13:48
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени.

Указ подписал Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции и в благодарность за вклад в развитие Украины и высокий профессионализм.

Элина – член национальной женской сборной по теннису, первая ракетка Украины и пятая ракетка мира (№5 в рейтинге WTA).

В этом году Элина завоевала уже четыре титула – в Дубае, Риме, Стамбуле и Тайбэе.

Источник — Facebook.com

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