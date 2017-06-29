22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина награждена орденом «За заслуги» III степени.

Указ подписал Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции и в благодарность за вклад в развитие Украины и высокий профессионализм.

Элина – член национальной женской сборной по теннису, первая ракетка Украины и пятая ракетка мира (№5 в рейтинге WTA).

В этом году Элина завоевала уже четыре титула – в Дубае, Риме, Стамбуле и Тайбэе.